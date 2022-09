Primeros auxilios: la importancia de capacitarse para salvar vidas

Cuando se tiene un ojo morado, es común que le apliquen un pedazo de carne cruda: éste solo proporciona frío y presión, pero no hay ningún beneficio médico probado de que ayude.

Es común que cuando alguien este teniendo un ataque, le coloquen algo en la boca para que no se ahogue: no se debe sujetar porque podría causar una lesión. Lo primordial es que no se lastime con objetos alrededor.