Un joven sanjuanino simuló disparar con un “arma” en un shopping y terminó denunciado

Un joven quedó en medio de una polémica viral y con una denuncia judicial tras grabarse con un arma -aparentemente de juguete- en un shopping de San Juan. Las imágenes generaron revuelo en las redes sociales.

Se trata de un sanjuanino identificado como Agustín Monardez en sus redes sociales. Si bien subió el material a su cuenta de Instagram, simulando el estilo del videojuego Counter Strike, su caso también quedó al descubierto por un taxista que lo grabó cuando manipulaba el supuesto revólver en el estacionamiento del Paseo Libertad.

Fueron esas imágenes las que llegaron a las manos de la gerencia del shopping. Preocupadas por el perjuicio, radicaron la denuncia en la Comisaría 27º, con jurisdicción en la zona.

El gerente del lugar, Máximo Romero, dialogó con el medio Tiempo de San Juan y aseguró que se trató de una puesta en escena en referencia a que el protagonista del video tomó acción en un horario de cierre, cuando nadie estaba a su alrededor y sin ser visto por ningún guardia de seguridad.

“Claramente es algo montado porque lo hizo en un horario de cierre, por eso no se observa gente cerca. Lo tenemos identificado, ya que hicimos la denuncia en la Policía. Nos perjudica en la imagen de la marca y por eso vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, dijo el representante de la firma.

El descargo del sanjuanino que se grabó con un arma de plástico en un shopping de San Juan (Instagram)

Tras la polémica, Agustín compartió un descargo en una historia de Instagram y aseguró que el arma no era real, que la había creado con la impresora 3D.

“Para aclarar: el arma no es real, es de plástico y se nota que es de impresión 3D. No entiendo por qué tanta repercusión porque se notan los filamentos y el plástico blanco. Ya no saben qué publicar los diarios. Simplemente me tomé la foto para recrear los memes que le ponen música de fondo y giran las piernas hacia afuera”, declaró en su posteo.

