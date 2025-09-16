Un grupo de religiosos hizo pintadas en el Manzano Histórico: prometen reparar los daños

El hecho ocurrió el lunes. Se trata de miembros del grupo Verbo Encarnado, que admitieron el hecho.

El lunes, efectivos de Guardaparques detectaron a un grupo de religiosos dañando distintas zonas de la Reserva Natural El Manzano Histórico. Se trata de integrantes de la congregación del Verbo Encarnado.

Según informó el medio El Cuco Digital, los religiosos admitieron su culpa y asumieron la responsabilidad. Además argumentaron que la idea era demarcar senderos en la reserva privada Portillo de Piuquenes, en Los Chacayes, Tunuyán.

El procedimiento se llevó a cabo ayer, a última hora de la tarde, a partir de una denuncia anónima. Acto seguido, se realizó la intervención de inspectores de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.

Según trascendió, los miembros de esta orden, creada en 1984 y con sede en San Rafael, estaban delimitando la zona donde realizarían un seminario en las próximas semanas. El caso fue detectado por personal de Guardaparques que actuaron ante tal situación irregular.

Los integrantes del mencionado grupo fueron descubiertos pintando con aerosol piedras y postes en uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Uco. Cabe mencionar que el lugar es zona protegida.