Un gaucho se atrincheró en una concesionaria porque no le entregaron una camioneta

Un hombre se atrincheró en una concesionaria de autos ubicada en San Telmo. El sujeto, oriundo de Salta y vestido de gaucho, denunció que desembolsó 10 millones de pesos en concepto de anticipo para adquirir una camioneta, y que hasta dejó su anterior vehículo en parte de pago, pero que la entrega no se concretó. Ayer, amenazó con pasar la noche en ese local si no le solucionaban el problema.

Abelardo Usandivaras es el presunto damnificado, un productor rural y consultor agropecuario de Metán que permanecía en el lugar con dos de sus hijos, uno de ellos menor de edad. Mientras tanto, el resto de la familia también se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires porque esperaban retirar la camioneta que supuestamente habían adquirido.

Abelardo relató su versión de los hechos a TN y detalló que la concesionaria le ofreció a través de una plataforma de ventas online “tres camionetas nafteras que se fabricaron hasta el año pasado y que decían que estaban en su poder”. “Hoy sabemos que no existían esas tres camionetas”, acusó el hombre.

Y agregó: “En todos mis mensajes, antes de salir de Salta en diciembre, les pregunté si las camionetas existían y me dijeron que sí, y me mandaron fotos”. Lo concreto es que tras pagar aquella cantidad de dinero en diciembre de 2023 y de dejar su anterior vehículo como anticipo, no tuvo más novedades acerca de su nueva “herramienta de trabajo”.

“Desde diciembre me pasan de un teléfono a otro y no hay una cara visible. No me quisieron pasar el apellido de la representante que no es responsable. Acá no hay nadie, y no me quieren decir quién y cómo son, y me mandan a una operadora o a un desgaste telefónico. Espero que aparezca el dueño o la dueña, quiero ver a alguien responsable”, se quejó Abelardo.

La travesía del gaucho por la camioneta

El “gaucho de Salta” contó que decidió viajar a Buenos Aires después de conocer otros casos similares. Y aseguró que, para resolver el conflicto, le ofrecieron otro vehículo distinto al que intentó adquirir, con un valor diferente al de hace cuatro meses, cuando efectuó el anticipo.

Ante ese panorama, Abelardo Usandivaras decidió atrincherarse en el lugar hasta que le devuelvan el dinero. “Nos quedaremos todos en una convivencia. Yo vengo del campo y ahí una noche se pasa en cualquier lado”, aseguró el hombre.

Abelardo Usandivaras reclama que no le entregaron una camioneta por la que pagó un millonario anticipo. Foto: X / @erovea

Y sumó: “Acá dicen que son puros administrativos. Si lo son, que se vayan a dormir a la casa. Yo soy una persona de bien, le voy a cuidar los autos. Que me digan cómo apagar las luces”.

Ayer, agentes de la Policía se acercaron hasta la concesionaria. “Hablamos muy bien y lo entendieron. Los hice escuchar unos audios, porque ellos se agarran de un contrato que le hacen a todos. Usan el modus operandi que me hicieron a mí”, relató el salteño.

Y afirmó: “Si uno acepta su auto o lo que sea, uno firma que se va a quedar callado y esto no va a salir a la luz”, dijo Usandivaras. “Me pidieron la baja del contrato por mail, y tengo cara, pero no lo soy. No hay chance que le firme la baja. Que me devuelvan la plata por ventanilla y me voy”, avisó.

Qué dijo la concesionaria

La empresa Automotores Sentire S.A, a la cual Abelardo le realizó el reclamo, aseguró a través de un comunicado que fueron víctimas de “una guerra sucia” llevada a cabo con el objetivo de “extorsionar” a la firma y que “deje de funcionar”.

“El presente aviso, es para notificar que Automotores Sentire SA, no tiene vínculos con cualquier otra firma comercial ni jurídica, ya que la única sede que disponemos está en nuestra ficha comercial”, reza el texto.

Comunicado de la empresa denunciada por estafa. Captura: Automotores Sentire

Luego, destaca: “Denunciamos públicamente que han salido medios y páginas web falsas, mal intencionadas, que intentan hacernos la guerra sucia, para extorsionar y que dejemos de funcionar. Queremos expresar nuestro máximo sentido de pertenencia en lo más profundo, para garantizarle a nuestra comunidad Sentire que hacemos lo máximo y lo mejor para garantizar cada una de sus operaciones”.

En ese marco, la empresa aseguró que “existen páginas web que contienen falsedades, injurias y falacias nada ajustadas a la realidad con el único fin de extorsionar pequeñas empresas como la de ellos” y completó su comunicado con una solicitud: “Pedimos hagan caso omiso a dichas páginas y pedir el favor a toda nuestra comunidad, hacer las denuncias pertinentes”.

