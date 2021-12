Un fotógrafo de Los Andes fue doblemente premiado por su trabajo durante la pandemia

El fotógrafo Ignacio Blanco, de Diario Los Andes, recibió dos importantes distinciones en las últimas semanas por su trabajo fotoperiodístico realizado durante la pandemia, capturando y contando historias de los momentos más difíciles que vivió Mendoza por el contexto del Covid-19. A nivel nacional, fue distinguido por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en la 32ª edición de los “Premios ADEPA al Periodismo”; mientras que en la provincia el galardón fue al “mejor reportaje fotográfico” en los “Premios Aconcagua 2021″.

Blanco asistió a las unidades de terapia del Hospital del Carmen durante aproximadamente un año y medio.

Los proyectos de Blanco distinguidos por ADEPA son ‘Luchar juntos: el lazo que une a terapistas mendocinos y sus pacientes de Covid’, y ‘Testeos en Asentamiento Castro’, dos trabajos que mostraron la realidad cruda que vivió la provincia en los momentos más difíciles de la pandemia, aquellos que muchos mendocinos no pudieron ver con sus propios ojos, pero sí a través de las fotos. “Como uno ama esta profesión y la siente, para mí fue un orgullo poder trabajar y que Los Andes confiara en mi trabajo y me dejara entrar a las terapias. Fue un orgullo vivirlo desde la primera línea, no lo viví como un sufrimiento, todo lo contrario”, confesó en diálogo con este diario.

Sobre aquel momento, recordó que “fue algo inédito, yo no podía estar en mi casa, queríamos estar contando qué era lo que estaba pasando en Mendoza. Sentíamos esa necesidad, para eso estamos. Era un instinto, salir a registrar esto que era algo nuevo para todos”. A su vez, reconoció que “siempre estaba el miedo de llevar el virus a mi casa y poner en riesgo a mi familia”; y que tuvieron que lidiar con situaciones muy tristes y delicadas: “Cada vez que entrábamos a la guardia nos encontrábamos que alguien había fallecido hace poco”.

Una de las fotos más icónicas de Ignacio Blanco sobre la cuarentena en Mendoza, con las calles de la ciudad desoladas.

En los Premios ADEPA participaron más de 750 periodistas, fotoperiodistas y dibujantes de todo el país, con un total de 1402 trabajos publicados. “Que yo haya quedado entre una de las cuatro mejores historias de la Argentina, y sobre todo en pandemia, para mí es un orgullo porque fue un esfuerzo muy grande”, expresó el fotógrafo.

En los Premios Aconcagua 2021, uno de los reconocimientos al periodismo más importante y novedoso de Mendoza, Ignacio Blanco se quedó con el galardón al mejor reportaje fotográfico, también por su labor en las guardias y unidades de terapia intensiva. “Que sea algo local, que sea nuestro, a mí me encanta. Yo le decía a muchos compañeros que no sólo lo gané yo, que ganó el fotoperiodismo en Mendoza, todos los que estábamos ternados, que estuvimos desde el día uno en las calles”, manifestó el fotógrafo.

Por eso, en nombre de todos sus colegas, aseguró que pase lo que pase “nunca vamos a dejar de estar en la calle, siempre vamos a estar ahí en la primera línea” para seguir capturando los momentos que quedarán en la historia de Mendoza.