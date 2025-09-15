Ulpiano Suarez junto a vecinos del barrio Sanidad, celebraron la apertura de la remodelada plaza Chamorro

Los vecinos y vecinas del barrio Sanidad celebraron la reinauguración de la Plaza Chamorro , en una jornada primaveral que presentó música, juegos, deportes y muchas atracciones más.

El intendente Ulpiano Suarez encabezó el evento junto a gran parte de su equipo municipal. Recorrió las renovadas instalaciones del espacio verde y compartió un cálido encuentro con los vecinos que no se quisieron perder la celebración.

“Quiero aprovechar este momento para agradecer a los vecinos y vecinas que nos acompañaron y tuvieron paciencia hasta llegar a este día. Hoy inauguramos esta querida plaza del barrio, pero son ustedes quienes la han cuidado durante tantos años. También quiero reconocer especialmente a Miguel Maciel, el placero, y a toda la Unión Vecinal por el gran trabajo realizado”, expresó el intendente.

“Es una enorme alegría contar hoy con la presencia de los hijos del Dr. Jorge Jacinto Chamorro, Gonzalo y Diego. Esta reinauguración no solo significa recuperar un espacio para la comunidad, sino también rendir homenaje a un médico que dejó una huella imborrable en el barrio con su vocación de servicio, y que partió demasiado joven, a los 36 años. Gracias a la familia Chamorro, vamos a honrar ese legado cuidando y valorando esta plaza”, destacó el intendente.

Por su parte, Diego Chamorro, manifestó emocionado: “Estamos sin palabras por este acontecimiento, en el año ‘89 habíamos tenido la inauguración con Víctor Fayad como intendente. Es un honor grandísimo que este espacio lleve el nombre de mi papá. Agradezco al municipio y a Ulpiano Suarez por este homenaje. La plaza quedó hermosa, tiene muchos espacios verdes, una canchita de fútbol, y también espacios recreativos. Está muy linda”.

La banda de música de la Policía de Mendoza abrió la jornada con un repertorio que incluyó marchas patrias y piezas populares, aportando un marco musical especial a la celebración. Los asistentes, además, pudieron disfrutar de otras atracciones como personajes en sancos, malabaristas y burbujeros.

Los más chicos disfrutaron de la flamante cancha de pasto sintético, a la vez que también se realizaron encuentros de vóley y fútbol tenis. También hubo juegos y kermés.

La propuesta para los niños incluyó un taller artístico de pasacalles y la divertida intervención de El Circo de Getulio, que animó la siesta con su espectáculo. Más tarde, los peques disfrutaron de las tradicionales cajitas Lambe-Lambe y, como cierre, de la obra de títeres Los Chocolocos, que despertó risas y aplausos.

Detalles de la remodelación de la Plaza Chamorro

La obra presentó las siguientes características. Se llevó a cabo la construcción de nuevos caminos de hormigón estampado, hormigón alisado, piso de goma y granza, brindando accesibilidad universal para los vecinos con un recorrido completo por la plaza. Además, se reafirmó el concepto de plaza-parque por medio de dos elementos: riego por aspersión y arbolado. También, se concretó una gran intervención paisajística en el predio, con variedad de especies forestales y arbustivas nuevas.

Se sumó la colocación de nuevo equipamiento urbano, como asientos, mesas con asientos, ejercitadores y juegos de niños y una cancha de césped sintético, con atrapapelotas en el lugar. Paralelamente, se repararon todos los elementos deteriorados como canteros, espacio del placero, caminos y cordones, se construyeron nuevas posas de árboles y se plantaron nuevos forestales, entre otras mejoras.

El plazo de la obra fue de 225 días y el presupuesto total fue de 397.489.746,49 pesos, teniendo en cuenta que esta inversión provino tanto de fondos municipales como de fondos provinciales.

Sobre el Dr. Jorge Jacinto Chamorro

El Dr. Jacinto Jorge Chamorro nació en el departamento de Maipú, el 6 de Octubre de 1944. Cursó sus estudios Secundarios en el Colegio Martin Zapata y se graduó como médico en la Universidad Nacional de Cuyo.

Se desempeñó profesionalmente entre otros lugares, en el Hospital Emilio Civit, en la Mutual UOCRA en Fray Luis Beltrán, Soeva Maipú, Clínica de Niños, Sociedad Española de Socorros Mutuos y particularmente en el Centro de Salud del barrio Sanidad, donde trabajó hasta pocos días antes de su fallecimiento ocurrido el 6 de diciembre de 1980, cuando tenía 36 años, y tras soportar con entereza las dolencias de una grave enfermedad.

