Turismo en Mendoza: ocupación del 90% durante el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo Mendoza logró alcanzar una ocupación turística del 90%, un resultado más que positivo para un sector que busca reactivarse luego de largos meses de cese en la actividad por la pandemia.

Según informaron desde el Ministerio de Cultura y Turismo los visitantes que recorrieron nuestra provincia destacaron el excelente nivel de nuestros servicios y la oferta para todos los gustos.

La ocupación en los corredores turísticos relacionados con la naturaleza alcanzó el 95%, mientras que la ciudad superó el 85%, lo que marca un ascenso, que se viene dando de manera paulatina en las últimas semanas. El sur provincial fue uno de los destinos más elegidos, con una ocupación plena.

En cuanto al promedio provincial, la ocupación estuvo en el 90%, con gran cantidad de parejas y grupos de amigos que nos eligieron como destino para disfrutar de unos días de descanso.

En cuanto a las actividades más elegidas, tanto las de aventura como el enoturismo siguen siendo nuestros productos estrella. Por su parte los productos turísticos de alta gama también presentan una demanda creciente, al igual que el turismo rural.

La enogastronomía también se destaca en nuestra provincia con espacios que proponen cartas con exquisitas comidas típicas maridadas con vinos locales. Desde el Gobierno remarcaron que una de las tendencias emergentes son las estancias y casonas mendocinas, que ofrecen días de campo y gastronomía criolla.

Desde la Cámara de Turismo, Arturo González expresó: “Manejamos más o menos los mismos números que el ministerio. Estuvimos haciendo un chequeo durante el sábado por la mañana de la ocupación y de las reservas y estábamos en algunos lugares de montaña, por ejemplo, con un 95% de ocupación. Lo mismo en Valle Grande, El Nihuil, toda esa zona. Y en la ciudad también hay muy buenos números. Así es que estamos en esos porcentajes, entre un 85% y 90%”. Y agregó, “este fin de semana que ha sido muy bueno, notamos una cierta tendencia a un retorno del consumo, percibimos mayor nivel de consultas, de reservas, etc, independientemente del fin de semana largo. Se está retomando el nivel de consumo lentamente. Hemos tenido turismo nacional, fundamentalmente de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”.

La Ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, comentó “El balance del fin de semana es muy bueno, por arriba de las expectativas. Ha sido sin duda uno de los destinos turísticos que ha liderado a nivel nacional en los motores de búsqueda y en la elección. La ocupación ha estado cercana al 90%, es un número muy bueno”.

“Los vuelos han venido completos, también se ha mejorado mucho la ocupación hotelera en la ciudad, que era lo que estaba más retrasado. Se mantuvo la tendencia Valle de Uco, Alta Montaña, El Sur, todos los destinos de naturaleza y vino, que es la elección que viene en punta desde que tenemos el turismo abierto”, relató la funcionaria.

“Hemos notado un incremento del turismo, esto comparado a lo que sucedió, por ejemplo, en Semana Santa. Otro punto que nos pone muy contentos es que hay un alto grado de satisfacción por parte de los turistas, encuentran a una Mendoza muy abierta, con muchos de sus servicios funcionando, hoteles, gastronomía, teatro, etc., y esto es lo que más los sorprende”, dijo Juri.

Más adelante, la funcionaria agregó: “creo que la respuesta positiva del turismo para con la provincia responde sin dudas a decisión del Gobierno provincial de mantener abierto hace más de un año el turismo. Lo que nos ha permitido ir abriendo escalonadamente y eso ha sido el gran éxito de la provincia. Por ejemplo, en la costa atlántica un día deciden abrir y otro cerrar, esto confunde al empresario y no te permite trabajar de manera segura, no da condiciones de seguridad en la pandemia”.

Juri explicó que los dos comentarios recurrentes de los turistas han sido: “Nos hemos sentido cuidados y lo hemos encontrado muy abierto, con muchas actividades y opciones”, y eso es muy bueno”. Y cerró: “desde el primer momento de la pandemia, una de las estrategias que tuvimos fue sostener distintas campañas, primero la de recordación, capacitación y estrategias agresivas como el “Sale Finde”, solo para mendocinos, que funcionó muy bien, y en ese mismo sentido lanzamos ahora del 26 al 29 de agosto con precios muy convenientes el “Sale Mendoza”, para mendocinos y turismo nacional”.

Con respecto a Sale Mendoza, Arturo González dijo que también las expectativas son altas. “Se viene trabajando hace varios días, se han ido sumando prestadores. Creemos que puede funcionar muy bien. Da la sensación que de a poco el sector se va reactivando, porque se nota el mayor nivel de consulta independientemente de las fechas altas o de un fin de semana largo, notamos consultas”.

Pre viaje: apoyo mendocino

El Gobierno nacional lanzó la segunda edición del programa Pre viaje para impulsar la compra anticipada en comercios de toda la cadena turística mediante el otorgamiento de un crédito por el 50% del consumo realizado entre agosto y diciembre de este año, para ser utilizado en el mismo rubro desde noviembre próximo a diciembre de 2022. La ministra Mariana Juri resaltó:_”es una buena herramienta complementaria, pero desde el Gobierno nacional falta más certeza frente a cada una de las temporadas, saber cómo va a ser el comportamiento en los vuelos, por ejemplo. “El “Pre viaje” pasado no funcionó un poco por eso, comienza y la gente no sabe si va a poder viajar o no. Se necesitan más certezas, de todas maneras, desde la provincia vamos a adherir”.