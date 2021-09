Turismo en Chile: qué piden a los argentinos para vacacionar desde octubre

Chile anunció que desde el 1° de octubre reabrirá sus fronteras para extranjeros vacunados contra el Covid-19 y flexibilizará algunas medidas para avanzar en el turismo internacional.

Por ahora, la única vía de acceso serán los aeropuertos de Santiago, Iquique y Antofagasta, aunque se espera que más adelante el paso fronterizo terrestre Cristo Redentor se sume (por ahora solo es para transportistas, trabajadores exceptuados y familiares), además de otros puntos según decida el gobierno chileno.

La medida de reapertura de turismo, que se enmarca en el plan “Fronteras Protegidas”, regirá desde octubre para cualquier país del mundo y eliminará las largas cuarentenas en hoteles de tránsito, las cuales serán reemplazadas por un aislamiento de cinco o siete días (ver más abajo) en el domicilio declarado.

Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago (Chile)

Requisitos para vacacionar en Chile desde el 1 de octubre

Vacunación completa contra el Covid-19

Declaración jurada : se tramita online aquí : se tramita online aquí c19.cl

Pase de movilidad para validar vacuna: se tramita online desde el 16 de septiembre en para validar vacuna: se tramita online desde el 16 de septiembre en mevacuno.gob.cl

PCR negativo de no más de 72 horas al ingresar a Chile

Seguro médico de viaje (que tenga cobertura de 30.000 dólares)

Quienes no recibirán permiso de viaje son los turistas menores de edad que no cuenten con vacunación contra el Covid-19 y, por lo tanto, con un pase de movilidad.

“Solicitamos no planificar un viaje sin antes tener la validación de vacunas por parte del Ministerio de Salud porque no se podrá ingresar a Chile de no contar con el pase”, aclaró este miércoles la subsecretaria de Salud, Paula Daza.

Reñaca - Claudio Gutiérrez / Archivo Los Andes

Los viajeros que crucen a Chile deberán llegar a su domicilio o lugar de estadía (hotel, cabaña, departamento) en transporte privado, “sin interactuar con otras personas”.

¿Cuántos días de aislamiento exige Chile para turismo?

Los turistas extranjeros vacunados contra el Covid-19 deben cumplir:

cinco días de aislamiento en un domicilio si tienen su pase de movilidad

siete días de aislamiento sin pase

Todos los cohabitantes deberán aislarse por el mismo periodo.

La Serena es uno de los destinos chilenos favoritos de los mendocinos / Web

¿Ya se puede cruzar a Chile por el Paso Cristo Redentor para turismo?

No. Por ahora se podrá hacer turismo en Chile desde el 1° de octubre a través de los aeropuertos de Santiago, Iquique y Antofagasta.

Por el paso terrestre Cristo Redentor solamente -por el momento- pueden ingresar a Chile todas las personas extranjeras no residentes que cumplan con el decreto 102 del Ministerio del Interior chileno, que incluye a tripulaciones, extranjeros en tránsito, personal diplomático y quienes tengan salvoconducto, entre otros.