Tras un fin de semana largo agitado y ser criticado en TV, renunció el coordinador argentino en el Paso a Chile

El hasta hoy coordinador argentino del Sistema Integrado Cristo Redentor, Justo José Báscolo, renunció a su cargo durante la mañana de este martes. Por medio de una breve nota, el actual ex funcionario se refirió con términos muy formales -y, a la vez, contundentes- a los motivos de la renuncia.

“Me dirijo al señor director a los fines de presentar mi renuncia a partir de la fecha por considerar que no están dadas las condiciones adecuadas para continuar con el gobierno y administración de los Centro de Frontera, como así para la toma de decisiones en el marco de los acuerdos y tratados celebrados con la República de Chile”, detalla Bascolo.

Tras un agitado fin de semana largo, renunció el coordinador argentino en el Paso a Chile. Foto: Archivo Los Andes.

Los motivos de la renuncia del coordinador argentino en el Paso a Chile

En el segundo párrafo de la nota de renuncia, Bascolo detalla los motivos de la renuncia. “La falta de avances y consensos en los acuerdos necesarios sobre la identificación de los problemas y las propuestas de solución planteadas, no han alcanzado la fuerza necesaria para su instrumentación, circunstancias más que suficientes para hacer insostenible mi continuidad en las funciones”, se explaya el ex funcionario en su carta de renuncia como asesor dentro de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras del Ministerio del Interior de la Nación.

“En la tranquilidad de haber aportado todo y haber trabajado con un profundo sentido de pertenencia a los intereses de mi país”, concluye Bascolo su breve carta de renuncia antes de incluir su firma.

Un fin de semana movido

El fin de semana largo por el Día del Trabajador -el último- tuvo un movimiento por demás intenso en la Alta Montaña. Y es que del lado chileno llegaron una gran cantidad de viajeros que, aprovechando el tipo cambiario favorable, vinieron a Mendoza para hacer compras de distintos productos (de primera necesidad y no).

Sin embargo, y más allá de estas expectativas, entre las 19 del viernes 28 de abril y la mañana del domingo 30 -justamente durante gran parte del fin de semana largo- el tránsito en el Paso Cristo Redentor estuvo cerrado por inestabilidad y nevadas, algo que despertó varias críticas ni bien se anunció.

Ya en reiteradas oportunidades el propio Bascolo se había mostrado molesto con agunas decisiones que se tomaban del lado chileno de la frontera (y de manera unilateral), siendo las demoras para ingresar al vecino país durante la pandemia de Covid-19 y los cuestinables protocolos uno de los principales factores con los que no coincidía.

Críticas de un meteorólogo en Buenos Aires

El mismo viernes en que desde el Sistema Integrado Cristo Redentor se oficializaba el cierre a partir de las 19 de ese día -y que había sido anunciado un día antes-, el meteorólogo del canal TN Matías Bertolotti y el hasta hoy jefe del Centro de Fronteras Justo José Bascolo protagonizaron un acalorado cruce al aire.

Fue cuando Bertolotti llamó a las autoridades a confiar en el Servicio Meteorólogo Nacional y no en “interpretaciones de mapas”. En ese sentido, el meteorólogo consultó a Bascolo para que informe cuál era la fuente de la información que los había hecho tomar la decisión de cerrar el corredor internacional.

“¿Cuál es la información que manejan, justamente, para definir esta situación que usted me está mencionando? Porque, por un lado, usted me menciona que va a caer mucha cantidad de nieve. Yo me fijo en los diferentes modelos y no veo más de 9 centímetros para mañana a la tarde. El Servicio Meteorológico ni siquiera elevó alerta amarilla al lugar del Paso. Sí, al centro-sur de Mendoza, en la cordillera. Entonces, ¿qué umbrales manejen ustedes por los cuales definen el cierre del paso fronterizo?”, preguntó, con un tono por demás crítico, Bertolotti al ex coordinador.

“¿Ustedes tienen meteorólogos propios para definir una situación así? Porque la información oficial no está dando lugar a lo que usted está informando”, agregó -en modo de reproche- el especialista. “Bueno, a ver, hay distintos servicios meteorológicos”, respondió Báscolo, a lo que Bertolotti interrumpió: “No, hay uno solo”.

“Estas cosas las tienen que definir meteorólogos. Hay un solo Servicio Meteorológico Nacional en Argentina y un solo Servicio Meteorológico Nacional de Chile. Ninguno de los dos coincide con esta información. No es leer un Windy o leer una computadora. El pronóstico oficial y la decisión final de cerrar tendrían que pasar por un meteorólogo, no por un interpretador de un mapita. Porque así, después, se hacen las cosas mal”, cerró, ofuscado, Bertolotti.