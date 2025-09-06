Tras las maniobras en Potrerillos, alertan por inconvenientes en el suministro de agua en dos departamentos

Aguas Mendocinas informó que se ha registrado una importante disminución en la capacidad de producción del Establecimiento Potabilizador Benegas debido a un aumento en la turbiedad del agua que ingresa al sistema.

El fenómeno se produjo tras la apertura de compuertas del Descargador de Fondo del Dique Potrerillos , una tarea programada por el organismo.

Como consecuencia, se están presentando inconvenientes en el suministro de agua potable en diversos sectores del Gran Mendoza, particularmente en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz .

Desde Aguas Mendocinas solicitaron a la población hacer un uso extremadamente responsable del recurso, priorizando el consumo esencial y evitando usos recreativos o no indispensables, a fin de colaborar con el sistema hasta que se normalice la producción de agua potable.La empresa agradeció la comprensión de los vecinos y aseguró que continúan trabajando para restablecer el servicio con normalidad en el menor tiempo posible.

Aguas Mendocinas informó que las maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos terminaron de forma exitosa durante las primeras horas de la tarde, en un operativo que provocó cortes de agua en varias zonas del Gran Mendoza.

Este sábado se realizaron tareas de mantenimiento fundamentales en el Dique Potrerillos y se llevó a cabo la instalación de un nuevo caudalímetro, que impactó en el suministro de agua y el caudal del río Mendoza.

Después de una postergación debido a "la tormenta de Santa Rosa", esta mañana se realizaron dos acciones estratégicas para la provincia. Por un lado, una maniobra de mantenimiento vital en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos y, por el otro, Aguas Mendocinas llevó a cabo la instalación de un nuevo caudalímetro. Estas tareas provocaron cortes de agua en diversas zonas del área metropolitana.

El operativo coincidió con tareas programadas de Aguas Mendocinas, que anunció un corte de agua en varias zonas del Gran Mendoza durante la jornada e informaron que el restablecimiento del servicio será en 24 o 48 horas posteriores. Para consultas sobre cortes o suministro de agua, los interesados deberán consultar a los teléfonos o redes sociales de Aysam.

Los procedimientos de Aguas Mendocinas comenzaron a las 3.30 y requirieron de un corte programado de agua potable en distintas zonas del área metropolitana. El servicio se ha ido restableciendo paulatinamente después de este medio día.