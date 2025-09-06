6 de septiembre de 2025 - 18:36

Tras las maniobras en Potrerillos, alertan por inconvenientes en el suministro de agua en dos departamentos

Lo informó Aguas Mendocinas luego de los trabajos en las compuertas del Descargador de Fondo del Dique Potrerillos.

Tras las maniobras en Potrerillos alertan por baja producción de agua que afecta a dos departamentos
Tras las maniobras en Potrerillos alertan por baja producción de agua que afecta a dos departamentos

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Aguas Mendocinas informó que se ha registrado una importante disminución en la capacidad de producción del Establecimiento Potabilizador Benegas debido a un aumento en la turbiedad del agua que ingresa al sistema.

Leé además

Mendoza anunció inversiones y obras estratégicas para potenciar el Perilago de Potrerillos

Mendoza invertirá más de $5.000 millones para desarrollar el perilago de Potrerillos: detalles de la obra

Por Redacción Sociedad
quiniela de mendoza: estos son los resultados del sorteo del sabado 6 de septiembre

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 6 de septiembre

Por Redacción

El fenómeno se produjo tras la apertura de compuertas del Descargador de Fondo del Dique Potrerillos, una tarea programada por el organismo.

Como consecuencia, se están presentando inconvenientes en el suministro de agua potable en diversos sectores del Gran Mendoza, particularmente en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz.

Las zonas más afectadas son:

  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas y San Francisco del Monte.
  • Godoy Cruz: el área comprendida entre Juan J. Paso y Tiburcio Benegas, y desde el Corredor del Oeste hasta la calle 9 de Julio.

Desde Aguas Mendocinas solicitaron a la población hacer un uso extremadamente responsable del recurso, priorizando el consumo esencial y evitando usos recreativos o no indispensables, a fin de colaborar con el sistema hasta que se normalice la producción de agua potable.La empresa agradeció la comprensión de los vecinos y aseguró que continúan trabajando para restablecer el servicio con normalidad en el menor tiempo posible.

Terminaron las obras en el dique Potrerillos

Aguas Mendocinas informó que las maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos terminaron de forma exitosa durante las primeras horas de la tarde, en un operativo que provocó cortes de agua en varias zonas del Gran Mendoza.

Corte de Agua en Mendoza
Concluyeron las maniobras de mantenimiento del descargador de fondo del Dique Potrerillos

Concluyeron las maniobras de mantenimiento del descargador de fondo del Dique Potrerillos

Este sábado se realizaron tareas de mantenimiento fundamentales en el Dique Potrerillos y se llevó a cabo la instalación de un nuevo caudalímetro, que impactó en el suministro de agua y el caudal del río Mendoza.

Después de una postergación debido a "la tormenta de Santa Rosa", esta mañana se realizaron dos acciones estratégicas para la provincia. Por un lado, una maniobra de mantenimiento vital en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos y, por el otro, Aguas Mendocinas llevó a cabo la instalación de un nuevo caudalímetro. Estas tareas provocaron cortes de agua en diversas zonas del área metropolitana.

El operativo coincidió con tareas programadas de Aguas Mendocinas, que anunció un corte de agua en varias zonas del Gran Mendoza durante la jornada e informaron que el restablecimiento del servicio será en 24 o 48 horas posteriores. Para consultas sobre cortes o suministro de agua, los interesados deberán consultar a los teléfonos o redes sociales de Aysam.

Los procedimientos de Aguas Mendocinas comenzaron a las 3.30 y requirieron de un corte programado de agua potable en distintas zonas del área metropolitana. El servicio se ha ido restableciendo paulatinamente después de este medio día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Concluyeron las maniobras de mantenimiento del descargador de fondo del Dique Potrerillos

Terminaron las obras de mantenimiento en Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Por Redacción Sociedad
Miles de pasaportes defectuosos fueron emitidos en Argentina por un error en la tinta de seguridad.

Alertan por fallas en la fabricación de miles de pasaportes argentinos y piden su devolución: cómo reconocerlo

Por Redacción Sociedad
El ascenso de las temperaturas en Mendoza anticipa un fin de semana más agradable, con señales de la futura llegaba de la primavera. 

Comienzo del fin de semana: cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza

Por Redacción Sociedad
la edicion impresa de los andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

La edición impresa de Los Andes de hoy, para leer en tu celular, tablet o computadora

Por Redacción