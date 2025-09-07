Temperaturas agradables en Mendoza a la espera de la primavera: de cuánto será la máxima

Para el primer domingo de septiembre se pronostica buen tiempo en Mendoza. Arrancó el mes de la primavera y, al parecer, el pronóstico comienza a hacer sentir el cambio. En la mañana se mantendrá el cielo un poco cubierto, mientras que al pasar las horas se irá despejando en toda la provincia.
Tiempo para este domingo
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “seminublado con descenso de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 18°C y una mínima de 6°C, acompañado de vientos leves del sector norte a sur. En la Cordillera se espera un cielo nublado, aunque con el Paso Cristo Redentor habilitado.
¿Cómo estará el lunes?
El lunes 8 de septiembre la temperatura tendrá un marcado ascenso, a la espera de la primavera. Será una jornada parcialmente nublada, donde se espera una máxima de 21°C y una mínima de 6°C. Los vientos serán moderados del noreste. En Cordillera también se espera nubosidad.