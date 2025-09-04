Mendoza invertirá más de $5.000 millones para desarrollar el perilago de Potrerillos: detalles de la obra

El Gobierno de Mendoza presentó un plan de inversiones millonarias para transformar el Perilago de Potrerillos en un polo turístico y recreativo de primer nivel. La propuesta contempla infraestructura, servicios y proyectos sustentables a lo largo de ambas márgenes del dique, con una inversión inicial superior a los $5.000 millones que se ejecutará entre los que resta de 2025 y el inicio de 2026.

El anuncio se realizó este jueves en el Hotel Potrerillos y reunió a autoridades provinciales, empresarios e inversores interesados en el desarrollo . Se trata de una nueva etapa del Fideicomiso para el Desarrollo y Aprovechamiento Integral del Perilago, que busca consolidar la zona como uno de los atractivos más importantes de la provincia.

En el acto estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo; la vicegobernadora, Hebe Casado; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el titular de Diputados, Andrés Lombardi; y los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Jimena Latorre (Energía y Ambiente).

En la oportunidad, el Gobernador Cornejo planteó que la estabilidad macroeconómica es condición indispensable para el crecimiento y recordó que Mendoza , a pesar de haber administrado con equilibrio sus cuentas en los últimos años, necesita de un contexto nacional que acompañe.

Las inversiones previstas y el inicio inmediato de obras que transformarán la zona en un polo turístico de primer nivel. La inversión inicial supera los cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000) y marca un hito en el proceso de desarrollo de este espacio estratégico para el turismo provincial.

En la costa sur, los proyectos adjudicados a Potrerillos Resort S.A. y Mendo Travel S.R.L. ya cuentan con Declaración de Impacto Ambiental y se desarrollan bajo estrictas normas de sustentabilidad, con provisión de agua y energía eléctrica sin afectar el recurso natural del perilago. Paralelamente, en la costa norte, seis concesionarios avanzan en la aprobación de sus anteproyectos, mientras el Gobierno ya mejoró el puente de acceso para garantizar conectividad y seguridad.

El plan integral prevé infraestructura y servicios como camping, restaurante, asadores, baños, estacionamiento, fogoneros, food trucks, actividades acuáticas (kayak, rafting) y deportes de montaña, además de hospedajes sustentables y gastronomía de primer nivel. También se proyecta la incorporación de un servicio de turismo en helicóptero.

Desde el Gobierno provincial se remarcó que el desarrollo se lleva adelante bajo un esquema de control estricto: el Departamento General de Irrigación exige la construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales, y consultoras especializadas auditan los avances en ambas costas para garantizar el cumplimiento de los proyectos.

Con este paso, Mendoza reafirma su compromiso con un desarrollo turístico sustentable, generador de empleo e inversiones, que potenciará el atractivo del Perilago de Potrerillos como uno de los principales destinos de la provincia.