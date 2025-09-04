Sacó un turno para tramitar su residencia en Mendoza y descubrieron que tenía pedido de captura internacional

Un sujeto procedente de Colombia y buscado internacionalmente fue detenido en Mendoza acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad , bajo el control de Patricia Bullrich , y permitió dar con el hombre en el departamento de Luján de Cuyo.

El detenido, de 32 años, quedó a disposición del Juzgado Federal de garantías de Mendoza, a cargo de Alberto Carelli, mientras se define la continuidad de su proceso judicial . La captura se realizó tras un seguimiento coordinado con la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

La detención se concretó luego de que el sujeto intentara gestionar un turno online ante la DNM para regularizar su situación de residencia en la Argentina.

Tras el otorgamiento del turno, mediante el cruce de datos, el organismo estatal pudo determinar que el solicitante tenía un pedido de captura, vigente desde mayo a solicitud del Juzgado N°2 Penal Municipal con funciones de Garantías de la ciudad de Cali, por ante la Fiscalía 40 Especializada de Bogotá.

El delito que le imputan las autoridades judiciales extranjeras es haber pertenecido a una organización criminal, con injerencia delictiva en todo el territorio nacional de aquel país. Se dedicada a la captación masiva y habitual de dinero a través de una plataforma virtual, ofertada como la primera criptomoneda colombiana de nombre “Daily Cop”.

Ante esta situación, personal de la DNM alertó a los agentes de la División Unidad Operativa Federal Mendoza acerca de la fecha y hora del turno brindado, aunque el detenido finalmente no se presentó.

Sin embargo, contando con la información aportada por el ente gubernamental, los federales tomaron conocimiento de los datos filiatorios del prófugo y a partir de allí, implementaron un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones de su último domicilio conocido, ubicado en la localidad de Chacras de Coria, Departamento de Luján de Cuyo.

En esas circunstancias, observaron en un determinado momento a un hombre que circulaba a pie sobre la vía pública por el pasaje Callejón Gutiérrez al 2.300, al cual solicitaron que detenga su marcha a los fines de su identificación. Tras verificar que se trataba del evadido, los uniformados procedieron a su inmediata detención.