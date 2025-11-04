Tras la alerta de Zonda y tormentas: el cambio en el tiempo para hoy en Mendoza

Los detalles del pronóstico del tiempo para este martes.

Después de la doble alerta por viento Zonda y tormentas, el tiempo tendrá mejoras parciales este martes en Mendoza.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío". Tras una mínima de 15°C, la máxima llegará a los 28°C.

En cuanto al miércoles, el reporte anticipa: "Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera". La mínima será de 11°C, mientras que la máxima rondará los 24°C.