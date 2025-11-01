Tiempo inestable en Mendoza: sábado con lluvias, viento sur y descenso de temperatura

Condiciones de tiempo inestables en Mendoza: se prevén lluvias por la mañana, viento del sur y un marcado descenso de la temperatura según el SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca e inestable para hoy sábado, con probables precipitaciones y viento sur. La temperatura descenderá de manera notable respecto a los días anteriores.

El fin de semana comienza con cielo mayormente nublado y ambiente fresco en gran parte del territorio mendocino. Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas en el Gran Mendoza, mientras que en la zona de cordillera se esperan nevadas. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, pero el aire frío se mantendrá durante todo el día.

Un sábado con viento sur y nubosidad El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sábado se presentará con descenso de temperatura, viento sur y nubosidad variable, con una mínima de 13°C y una máxima cercana a los 22°C, con una temperatura actual de 16° C. Por su parte, Contingencias Climáticas detalló que la jornada será parcialmente nublada y ventosa, con precipitaciones matutinas y una paulatina mejora hacia el final del día.

En la alta montaña, el cielo permanecerá despejado desde temprano, aunque las primeras horas podrían presentar nubosidad leve y nevadas débiles. En el llano, las temperaturas promedio rondarán los 25°C como máxima provincial y los 10°C en las zonas más frías, como Malargüe y el Valle de Uco.

El cielo de Mendoza De acuerdo con el reporte de la Dirección Provincial de Defensa Civil, se espera viento con circulación leve del sur al norte durante la mañana, afectando especialmente el Gran Mendoza y la Zona Este, hasta cerca del mediodía.