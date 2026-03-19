19 de marzo de 2026 - 21:38

Tras encontrar a la nena desaparecida en Córdoba, investigan las hipótesis sobre que realmente ocurrió

La menor de dos años apareció con vida y con algunas lesiones leves. La fiscalía analiza cámaras y no descarta ninguna hipótesis.

La niña desaparecida en Córdoba está en buen estado de salud.

La niña desaparecida en Córdoba "está en buen estado de salud".

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La Arena
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La niña de 2 años que era intensamente buscada en la ciudad cordobesa de Cosquín fue encontrada con vida este jueves por la tarde, luego de casi 24 horas de búsqueda, en un caso que generó fuerte conmoción.

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Según confirmaron fuentes de la investigación, la menor E. P. L. fue hallada en un descampado cercano a su vivienda, en las inmediaciones de un circo, y presentaba una “situación de estrés”, aunque se encontraba en buen estado de salud.

Tras el hallazgo, la pequeña fue asistida por personal médico en el lugar y luego trasladada al hospital Domingo Funes, donde se le realizaron estudios para evaluar su estado general. Presentaba rasguños leves, pero evolucionaba favorablemente.

Un operativo con más de 100 efectivos

La fiscal Silvana Pen, a cargo de la causa, detalló que el operativo incluyó el uso de drones con detectores de calor y la participación de más de 100 efectivos en los rastrillajes. “Se utilizaron drones con detectores de calor para encontrar a la menor y tuvimos 100 efectivos por tandas”, explicó durante una conferencia de prensa.

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La funcionaria confirmó además que la niña “tiene algunas pequeñas lesiones”, pero “se encuentra en buen estado de salud”, y agregó que había comido y logró recuperarse tras el episodio.

Investigación en curso y sin hipótesis descartadas

Mientras E. P. L. ya se encuentra con su familia, la fiscalía avanza con la investigación para determinar cómo se produjo su desaparición.

En este marco, se informó que se secuestraron 11 celulares, se analizan imágenes de cámaras de seguridad y continúan las tomas de testimonios. Por el momento, no hay detenidos ni sospechosos, y rige el secreto de sumario.

La pesquisa comenzará por el entorno cercano de la niña, aunque las autoridades remarcaron que no se descarta ninguna hipótesis.

E.P.L apareció sana y salva
E.P.L apareció sana y salva.

E.P.L apareció sana y salva.

Tensión y denuncias en torno al caso

En paralelo, desde el entorno del circo “Jugando al Circo con PomPín” manifestaron preocupación por las acusaciones recibidas durante la búsqueda. “Tenemos miedo que nos usen de perejiles. Estamos a disposición de la Justicia”, señalaron, y denunciaron haber recibido amenazas tras ser vinculados al caso.

Una vez que firmamos todo nos quedamos tranquilos, pero tres de nosotros nos quedamos durmiendo al lado de los vehículos porque en el medio hubo muchas amenazas”, relataron.

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