Tras el Zonda, se espera un domingo con buen tiempo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo indica una jornada algo nublada con vientos moderados del sector sur e inestable en cordillera.

Para este domingo 14 de septiembre, está pronosticada una jornada algo nublada y con descenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado caluroso y con viento Zonda en algunas zonas de la provincia, para este domingo está prevista una jornada agradable. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 14°C.

Además anticiparon heladas débiles y aisladas, en General Alvear donde la mínima será de 1°C a 2°C y en San Rafael donde la mínima será de -1.°C a 1.5°C.

En la zona de cordillera está pronosticada una jornada inestable. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza Para la próxima semana se anticipan jornadas primaverales. El lunes pronostican una jornada aún más calurosa y con poca nubosidad. En la zona de cordillera estará algo nuboso. La máxima será de 25°C y la mínima de 10°C.