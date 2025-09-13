13 de septiembre de 2025 - 20:52

Tras el Zonda, se espera un domingo con buen tiempo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo indica una jornada algo nublada con vientos moderados del sector sur e inestable en cordillera.

Pronóstico del tiempo: ¿seguirá subiendo la temperatura en Mendoza?
Pronóstico del tiempo: ¿seguirá subiendo la temperatura en Mendoza?

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 14 de septiembre, está pronosticada una jornada algo nublada y con descenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Ford Experience 2025 por JC Lorenzo Ford.

El Ford Experience Ranger – Maverick deslumbró en Mendoza de la mano de JC Lorenzo

Por Cristian Ortega
Cannabis medicinal y cáñamo: Mendoza quiere su propio registro para usuarios y productores. Foto: Gentileza Inkillay

Cannabis medicinal en Aconcagua Radio: Mendoza reglamenta el cultivo con nuevas oportunidades para productores

Por Redacción

Luego de un sábado caluroso y con viento Zonda en algunas zonas de la provincia, para este domingo está prevista una jornada agradable. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 22°C y la mínima será de 14°C.

Además anticiparon heladas débiles y aisladas, en General Alvear donde la mínima será de 1°C a 2°C y en San Rafael donde la mínima será de -1.°C a 1.5°C.

En la zona de cordillera está pronosticada una jornada inestable. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para la próxima semana se anticipan jornadas primaverales. El lunes pronostican una jornada aún más calurosa y con poca nubosidad. En la zona de cordillera estará algo nuboso. La máxima será de 25°C y la mínima de 10°C.

Mientras que el martes se espera una jornada algo nublada y con leve ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 12°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

vitivinicultura en aconcagua radio: los vigores mas bajos en los vinedos anticipan un ano desafiante

Vitivinicultura en Aconcagua Radio: Los vigores más bajos en los viñedos anticipan un año desafiante

Por Redacción
yanina latorre visito mendoza: las extravagantes imagenes de su viaje por el valle de uco

Yanina Latorre visitó Mendoza: las extravagantes imágenes de su viaje por el Valle de Uco

Por Redacción Espectáculos
skay beilinson: la guitarra errante que marco el pulso del rock argentino vuelve a mendoza

Skay Beilinson: la guitarra errante que marcó el pulso del rock argentino vuelve a Mendoza

Las jornadas se realizarán el edificio del Poder Judicial . Archivo. 

Un fallo de Mendoza, eje de unas jornadas sobre investigaciones de torturas y tratos crueles

Por Redacción Policiales