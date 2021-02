Tras el inicio de la campaña, creció la confianza de los mendocinos en la vacunación

A su ritmo, la campaña de vacunación contra el coronavirus avanza en Mendoza y en el país. Durante el mediodía de este lunes comenzó el operativo en los geriátricos mendocinos. Más de 150 personas recibieron una dosis de la vacuna Covishield (desarrollada por Oxford/AstraZeneca y producida en la India) en el hogar Santa Marta y la vacunación continuará en las más de 300 residencias para adultos mayores de la provincia. A ello se suma, la continuidad del cronograma a trabajadores de la salud, con quienes se inició el calendario, y el inicio de la campaña para aquellos mayores de 70 años que comenzaron a inscribirse este lunes como voluntarios. A estos últimos se los comenzará a vacunar el lunes próximo, únicamente con turno confirmado.

Desde el inicio de la campaña, Mendoza ha recibido desde la Nación 54.000 dosis de los distintos tipos de vacuna que han llegado al país (31.000 componentes de la Sputnik V y 23.000 de la vacuna Covishield) y se espera que en los próximos días lleguen entre 20.000 y 40.000 dosis más de la vacuna Sinopharm.

Un dato destacable, y que resaltan desde el propio Ministerio de Salud de la provincia, es la forma en que ha crecido la confianza de los voluntarios que han recibido la vacuna desde el inicio de la campaña, casi todos trabajadores de la salud. Según indicaron desde el Gobierno, en diciembre –cuando comenzó la campaña- prácticamente la mitad de los trabajadores sanitarios a quienes se les ofrecía aplicarles la vacuna (es voluntaria) se rehusaba por temor. “Sin embargo, en la medida en que empezaron a ver que no había efectos secundarios importantes en sus compañeros -y sumado a que la publicación especializada en ciencia The Lancet informó que la efectividad de la Sputnik V era cercana a 92%- de a poco los trabajadores la fueron aceptando. Y hoy no hay nadie que elija no ser vacunado”, resaltaron desde Salud.

En detalle

De las 31.000 dosis de Sputnik V que llegaron a Mendoza desde el inicio de la campaña, 15.500 correspondían al primer componente y las otras 15.500 a segundas aplicaciones (la primera y segunda dosis dan forma a lo que se conoce como componente). De las 15.500 primeras dosis ya se han aplicado 14.441; mientras que del mismo total de segundas dosis se han aplicado 9.001.

Esta diferencia entre la primera y la segunda dosis tiene que ver con que hay que dejar pasar 21 días desde que se aplica la primera y se continúa el refuerzo.

El tercer y más reciente envío de vacunas Sputnik V se concretó el martes pasado. A Mendoza llegaron 15.600 primeras dosis y estas se van a distribuir entre trabajadores de la salud que trabajen de forma independiente o en sus propios consultorios. En tanto, el sábado último Mendoza recibió las 23.000 dosis de Covishield.

Geriátricos y adultos mayores

Desde las 0 de este lunes se encuentra habilitada la web para que todos los adultos mayores que tengan más de 70 años en Mendoza (se estima que son unas 210.000 personas) puedan inscribirse como voluntarios para recibir la vacuna contra el coronavirus. Ingresando a la web www.mendoza.gov.ar/vacunacion-covid-19 pueden manifestar su voluntad de querer recibir la vacuna.

Sólo en las primeras ocho horas en que estuvo habilitada la web se inscribieron más de 15.000 personas.

El operativo de vacunación propiamente dicho comenzará el lunes próximo en distintos puntos de la provincia. Únicamente se vacunará a quienes se hayan inscripto y, además, hayan recibido una confirmación del turno, con hora y lugar para la aplicación. “Pedimos solidaridad a la gente y que no vaya de forma espontánea a los puntos de vacunación porque no se va a vacunar a nadie sin turno”, resaltó la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal.

Durante el mediodía de ayer se dio inicio al operativo de vacunación en los geriátricos de Mendoza y fue el hogar Santa Marta donde los adultos mayores y personal de salud recibieron las primeras dosis. Con la presencia de Nadal, más de 150 personas recibieron las primeras dosis en ese geriátrico, entre quienes había 90 trabajadores de la salud que atienden a los residentes a lo largo de todo el día.

Las dosis que recibieron estos primeros vacunados –y que continuarán repartiéndose entre los 308 geriátricos mendocinos- son 6.000 y provienen de la partida de 23.000 dosis que llegaron de Covishield.

Cada departamento dispondrá de, al menos, un lugar habilitado para vacunar. Algunos sitios que ya han sido confirmados como centros en los que se montarán los vacunatorios son La Nave Cultural (Ciudad), el Espacio Cultural Julio Le Parc (Guaymallén), el estadio Polimeni (Las Heras) y el parque Estación Benegas (Godoy Cruz).