Tras aumento de cuotas por encima de los $50.000 y la negativa a modificarlo, alumnos universitarios evalúan más medidas de fuerza

Sin haber sido recibidos por las autoridades correspondientes ni tener respuesta ante su reclamo casi desesperado, estudiantes universitarios evalúan continuar con medidas de fuerza. Se trata de alumnos de la Universidad del Aconcagua quienes hace dos días vienen realizando sentadas frente a la institución debido a los aumentos en las cuotas y que las hace “impagables” para muchos. Advierten que han tenido un incremento de 100% en el valor en 8 meses. Así, por ejemplo, una cuota que en febrero era de $25.000 pasará a $52.000 en octubre para la carrera de Psicología. En tanto, Medicina pasará de los $55.000 actuales a $65.000.

Sin embargo, ayer tras haber realizado sentadas en los dos turnos, obtuvieron como respuesta desde el Consejo Superior que no revisarán la medida y cobrarán la cuota de octubre con el aumento dispuesto.

“Se aprobó que la cuota de octubre se abone con el aumento correspondiente pero sin que se aplique el interés por los límites de vencimientos. Al respecto, mañana saldrá la resolución correspondiente”, les comunicaron. Además: “Se va a conversar con el Secretario de Asuntos Estudiantiles para que arbitre los medios que aseguren la representación de todas las carreras en las reuniones y comunicaciones”, les informaron tras su reclamo que apunta a asegurarse poder seguir con sus estudios.

Además se han puesto a disposición los decanos de carrera que fueron los únicos que dialogaron ayer con ellos, sin embargo, los jóvenes señalan que no han sido recibidos por ninguna autoridad con poder de decisión.

“No nos recibió la autoridad competente para hablar con nosotros, que es el secretario de Bienestar Estudiantil, sino que nos recibieron los decanos de cada carrera, ellos no tienen la facultad representativa del Consejo Superior. A los decanos les expusimos esto e inmediatamente hubo reunión en el Consejo Superior y no se retractaron con la medida”, detalló Sandra Malfitani, estudiante de cuarto año de Psicología y quien ya cuenta con el título de abogada.

Peor aún, los estudiantes se encuentran verdaderamente molestos por lo que consideran una burla por parte de la universidad en una situación que para ellos es dramática. Es que señalan que en el medio del conflicto, lanzó una encuesta digital en la que se les pide que voten cosas como “quién te molesta mas que te clave el visto”, “cual es la franquicia más popular” y “qué equipo del fútbol argentino bancan más los estudiantes de la universidad”.

“Nos toman el pelo”, afirman.

El conflicto

“Queremos estudiar, nos queremos recibir y la sensación es que lucran con nuestro futuro”, afirmó Sandra. Lo que relata la joven es que como ella ya tiene un título, trabaja y paga su carrera pero dijo que no todos tienen esta situación sino que en la mayoría de los casos los estudiantes son chicos más jóvenes a los que sus padres les solventan los estudios o los ayudan.

Contó que se trata del cuarto incremento del ciclo lectivo. En el caso de su carrera, en números redondos pagaba en febrero $25.000, luego aumentó a $34.000 y en junio se elevó a $38.000. En setiembre la cuota había ascendido a $45.700 y para octubre el monto que figura es de $52.000.

“El tema es que no nos informan de aumento sin que cuando vos ingresás para pagar ahí te enteras el valor”, señaló.

“Muchos alumnos deben dejar o se van atrasando en las cuotas y ya no pueden rendir”, relató. Es que luego de tres cuotas atrasadas dijo que ya no los dejan seguir y dejan de aparecer en los listados de los parciales.

“Hicimos una sentada (la primera el lunes) porque nos enteramos y es tremendo encontrarte con ese aumento que sabés que tus padres no van a poder pagar, cuando se define tu futuro, dónde queda todo mi esfuerzo, todo el dinero que invertí”, remarcó.

Además, relatan que las becas son excepcionales, otorgan solo algunas por buen rendimiento y otras pocas por cuestiones económicas para lo cual hay que presentar papelerío que acredite la solicitud y luego la universidad otorga algunas bajo su criterio.

Dijo que por ejemplo, en cuarto año de Psicología, hay 3 cursos y hay una sola beca por buen desempeño para más de 150 alumnos.

La joven dijo que no les ha quedado otra opción que la medida de fuerza porque tienen pocos mecanismos de reclamo y por medios administrativos suelen no tener respuestas.

Las demandas por los incrementos en las universidades privadas se repiten en los últimos meses. En junio, estudiantes de la Universidad de Mendoza realizaron una sentada en reclamo por este tema: en Medicina, una de las más afectadas, denunciaban aumentos de hasta 30% trimestral (en ese entonces la inflación era de 1 dígito) y, en menos de 30 meses, habían tenido más de 400% de incremento. Otro tanto había pasado en la Universidad de Congreso.