Transformación cultural: de puestos de diarios y revistas a murales del Libertador San Martín

Una particular intervención artística en los históricos puestos de diarios y revistas , le dieron una imagen novedosa a la ciudad de San Martín . Los murales fueron parte de un concurso de un instituto terciario de la ciudad vecina de Rivadavia .

Bajo el lema "San Martín, Mi Gran Héroe", cuatro estudiantes del I nstituto 9-006 “Profesor Francisco Humberto Tolosa” ganaron el concurso y sus diseños están ahora adornando los históricos puestos.

Los estudiantes ganadores fueron Ariel Maturano, Angélica Elizabeth Heredia, Victoria Tejada, Celina Abigail Lira Vega y Florencia Candela Araya Segovia , que con la premisa de honrar la figura del Padre de la Patria, realizaron diseños personales con la consigna.

Este concurso, organizado en conjunto por la dirección de Cultura de San Martín y la dirección de Programas Nacionales de la Municipalidad , con la participación del ISFDyT N° 9-006, tuvo como objetivo destacar el papel fundamental del General San Martín en la independencia de varias naciones sudamericanas, su excepcional liderazgo militar y su legado de libertad y justicia.

Los puestos intervenidos y que fueron realizados en este mes de agosto, fueron los ubicados en San Lorenzo casi 9 de Julio, 25 de mayo casi Alem, Balcarce y Alvear, Sarmiento y Balcarce, y Boulogne Sur Mer y Avellaneda.

De puestos de diarios y revistas a murales del Libertador, en la ciudad de San Martín

Baños públicos

sm 4 Baños públicos en la ciudad de San Martín

También durante este mes se habilitó un complejo de sanitarios públicos en pleno centro de la ciudad, el primer servicio de este tipo que tiene el departamento.

“Estas pequeñas obras le cambian sustancialmente la vida a la gente”, dijo el intendente Raúl Rufeil, cuando visitó el lugar para dejarlo inaugurado.

Con artefactos modernos y lavamanos equipados con válvulas automáticas de accionamiento manual, el complejo es moderno y funcional por fuera y por fuera el diseño se integra al entorno del Paseo Sarmiento.