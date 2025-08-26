San Martín: mantuvo como rehenes a sus abuelos, a su bebé y a su exmujer y ahora fue condenado

Nicolás Vasconcelos , un joven de 27 años que ya había recibido una condena en suspenso tiempo atrás, ahora fue condenado a cinco años de prisión efectiva por haber retenido amenazados a su expareja, su bebé y a sus abuelos , cuando trataba de evitar ser detenido por golpear a su mujer.

La sentencia la dictó la jueza María Victoria Franano, de la Tercera Circunscripción Judicial, en el edificio de Tribunales de San Martín , quien le impuso a Vasconcelos la pena de cinco años de prisión efectiva por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y lesiones agravadas por mediar violencia de género .

El hecho juzgado tuvo su primer capítulo a las 5.30 de la madrugada del 23 de mayo del año pasado en el barrio Villa del Carmen , en la periferia de la ciudad de San Martín.

En una vivienda de ese barrio viven los abuelos de Vasconcelos, quien también se había instalado en esa casa tiempo atrás, junto con quien era su pareja y el hijo de ambos, un bebé que en esos días tenía un año y medio de vida. Pero un tiempo antes Vasconcelos había agredido a su pareja, ella lo denunció y el Primer Juzgado de Familia dictó una prohibición de acercamiento.

Pese a eso, Vasconcelos fue hasta la casa, en la esquina de Gascón y Canepa , ingresó y tuvo una discusión con la madre de su hijo.

La joven llamó por teléfono a su padre para pedirle ayuda. Vasconcelos le quitó el celular y le pegó en la cara a la mujer, provocándole un corte en el labio inferior y en la encía. Luego el agresor cerró con llaves todas las puertas, mientras continuaba amenazando a la mujer.

El padre de la víctima dio aviso de la situación al 911, que desplazó al lugar a personal policial, que después recibió apoyo del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y del Grupo Especial de Seguridad (GES), ya que Vasconcelos se negaba a dejar salir a nadie de la casa y tampoco quería entregarse.

Recién después de una hora el hombre liberó a sus abuelos, su bebé y su exmujer y luego se entregó a la Policía.

Nicolás Fernando Vasconcelos Moreno, nombre completo del hombre de 27 años, ahora deberá cumplir la pena de 5 años de prisión en la cárcel.