Tomó un cuchillo, apuñaló a su compañera de 13 años dentro del aula y la dejó hospitalizada

Una chica de 13 años resultó herida este martes por la tarde dentro de la Escuela Media de Alderetes ( Tucumán ) cuando un compañero de su misma edad la apuñaló en el interior del aula.

Aumentan casos de tos convulsa y la vacunación marca la diferencia: cómo está Mendoza

Escándalo en un viaje de egresados: padres descubrieron que el chofer del micro estaba drogado

El episodio, ocurrido cerca de las 16.50, generó la inmediata intervención de personal policial, del servicio de emergencias y de las fiscalías de turno.

Fuentes de la Comisaría Martín Miguel de Güemes señalaron al diario La Gaceta que ambos adolescentes se dirigían al recreo cuando el alumno agresor la lesionó con un cuchillo tipo Tramontina de unos 30 centímetros.

El ataque se produjo dentro del aula, durante el recreo, antes de que los docentes pudieran advertir la situación.

Una unidad del 107 llegó al establecimiento y trasladó a la joven al Hospital de Niños.

Embed

La médica de guardia diagnosticó una herida de arma blanca en la región mamaria y confirmó que la estudiante quedó fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación.

En el plano judicial, la policía secuestró el cuchillo y notificó a la Unidad Fiscal Criminal N.º 1, que en un primer momento calificó el hecho como tentativa de homicidio y derivó el expediente a la Unidad Fiscal de Homicidios de la II° Nominación.

Con el parte médico actualizado, la Fiscalía ordenó la intervención del laboratorio de criminalística, la declaración de la directora del colegio y una revisión médica policial de la víctima cuando reciba el alta.

El caso despierta preocupación luego de distintos hechos de violencia y armas en las aulas. Sin ir más lejos, el recuerdo de la niña de La Paz que estuvo armada y se atrincheró durante cinco horas en septiembre pasado.