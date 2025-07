Todos los detalles en Aconcagua Radio del curso online de manipulación de alimentos que lanza Godoy Cruz

Sebastián García en Aconcagua Radio: "Las alertas tempranas tienen el fin de informar, no de alarmar"

El curso incluye material teórico, preguntas de control, actividades recreativas y juegos interactivos. "La idea es que no se vuelva una actividad pesada. Hay que estar siete horas frente a la compu o al celular, y por eso buscamos hacerlo más llevadero", remarcó.

El carnet que se obtiene tras la evaluación presencial se emite a través de la plataforma nacional SIFEGA (Sistema Federal de Gestión Alimentaria) y tiene una vigencia de tres años. "Es un documento único y personal. Si una persona cambia de empleo, el carnet sigue vigente. Es importante que cada quien lo conserve y sepa que no necesita repetir el curso hasta que venza", indicó la funcionaria.

Respecto al alcance del carnet, Herrera aclaró que es válido en todo el país, siempre que haya sido emitido a través de la plataforma SIFEGA. "Hay provincias y partidos que no utilizan esta plataforma, y sus carnets no tienen validez nacional. Si una persona viene a trabajar a Mendoza con un carnet emitido fuera de SIFEGA, no se lo podemos aceptar", advirtió.

La capacitación puede ser tomada en cualquier municipio de Mendoza, independientemente del lugar de residencia o trabajo del interesado. "Si alguien vive en Maipú y quiere hacer el curso en Godoy Cruz, puede hacerlo sin problemas. Lo mismo si es al revés", afirmó Herrera.

Una vez concluido el curso online, los participantes deben presentarse el primer jueves hábil del mes siguiente para rendir la evaluación. "Es una evaluación sencilla que dura entre 10 y 15 minutos. Se busca que la información esté al alcance de todos, sin necesidad de conocimientos previos", sostuvo.

Inscripción y costos

El curso tiene un costo de 20.000 pesos. La inscripción puede realizarse a través del sitio web del municipio de Godoy Cruz o contactando con los bots digitales habilitados. También se puede llamar al 413-3242, donde el personal del área brindará asistencia para completar la inscripción.

"En el formulario de inscripción se debe cargar el comprobante de pago. Luego, enviamos el acceso al curso al correo electrónico declarado", explicó Herrera. La capacitación queda habilitada por 30 días corridos, durante los cuales la persona puede completarla en el momento que prefiera. Al finalizar ese período, deberá asistir al examen presencial para obtener el carnet.

La funcionaria destacó que esta modalidad apunta a facilitar el acceso a una capacitación que es obligatoria pero también valiosa: "La información que se brinda es fundamental para cuidar la salud pública. Manipular alimentos de forma segura es una responsabilidad que nos involucra a todos".

