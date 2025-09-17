Todos listo en Mendoza para las Fiestas Patrias chilenas: música, tradición y expectativa de turismo

Mendoza volverá a ser escenario de una de las celebraciones más tradicionales de la comunidad chilena. Del 18 al 20 de septiembre, la Plaza Chile recibirá la 29° edición de la Fiesta de la Hermandad ; espacio de encuentro, integración y fraternidad organizado por la Colectividad Chilena “Gabriela Mistral”.

Los afiliados a prepagas comenzarán a recibir el excedente de sus aportes

Nublado, viento Zonda y alerta por tormentas en Mendoza: así estará el tiempo este jueves

El evento, que ya se consolidó como un clásico en la agenda cultural mendocina y uno de los momentos más esperados del año en Chile, tendrá como apertura el jueves 18 al mediodía con el tradicional Esquinazo , donde participarán agrupaciones folclóricas tanto del país vecino como de Argentina.

Las expectativas de llegada de visitantes trasandinos son altas , aunque todavía no hay un número oficial de asistentes. Siempre se calculan entre 15 mil y 30 mil chilenos que cruzan para las fiestas patrias, aprovechando los feriados que tienen en el vecino país.

Incluso, algunos turistas comenzaron a cruzar la cordillera durante el fin de semana pasado, mientras que desde el Paso Cristo Redentor advirtieron que por ahora el movimiento es moderado, con posibilidad de un repunte a partir del jueves.

Comenzó a circular que el corredor internacional habría optado por habilitar más de 8 cabinas debido al flujo de personas. Sin embargo, Gendarmería Nacional aseguró que los puntos operativos seguirán siendo los mismos, mientras que se aplicarán controles selectivos.

Festejos con gastronomía, artesanía y música

Uno de los principales atractivos será el patio gastronómico, que ofrecerá una gran variedad de comidas típicas. Habrá empanadas de pino, anticuchos, pastel de choclo, chorrillanas, completos y los clásicos asados a la llama, además de platos criollos para todos los gustos.

Casi 100 artesanos y emprendedores de Argentina y Chile también estarán presentes con sus productos, que combinan tradición e innovación.

La propuesta cultural incluirá música y danza en vivo, con la participación del Ballet de la Colectividad Chilena “Gabriela Mistral”, Atekantún de Quillota, Chinchineros de San Carlos, Ángel Folck Rock, La Joda y los ballets de las colectividades peruanas y colombianas.