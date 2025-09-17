17 de septiembre de 2025 - 20:25

Todos listo en Mendoza para las Fiestas Patrias chilenas: música, tradición y expectativa de turismo

La provincia se prepara para la llegada de residentes de Chile que vendrían para celebrar en la provincia. La 29° edición se realizará desde el 18 al 20 de octubre en plaza Chile.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza volverá a ser escenario de una de las celebraciones más tradicionales de la comunidad chilena. Del 18 al 20 de septiembre, la Plaza Chile recibirá la 29° edición de la Fiesta de la Hermandad; espacio de encuentro, integración y fraternidad organizado por la Colectividad Chilena “Gabriela Mistral”.

El evento, que ya se consolidó como un clásico en la agenda cultural mendocina y uno de los momentos más esperados del año en Chile, tendrá como apertura el jueves 18 al mediodía con el tradicional Esquinazo, donde participarán agrupaciones folclóricas tanto del país vecino como de Argentina.

Expectativa de visitantes chilenos

Las expectativas de llegada de visitantes trasandinos son altas, aunque todavía no hay un número oficial de asistentes. Siempre se calculan entre 15 mil y 30 mil chilenos que cruzan para las fiestas patrias, aprovechando los feriados que tienen en el vecino país.

Incluso, algunos turistas comenzaron a cruzar la cordillera durante el fin de semana pasado, mientras que desde el Paso Cristo Redentor advirtieron que por ahora el movimiento es moderado, con posibilidad de un repunte a partir del jueves.

Complejo Los Libertadores: continúa con alto flujo de vehículos ingresando a Chile. Foto: Gendarmería Nacional
Comenzó a circular que el corredor internacional habría optado por habilitar más de 8 cabinas debido al flujo de personas. Sin embargo, Gendarmería Nacional aseguró que los puntos operativos seguirán siendo los mismos, mientras que se aplicarán controles selectivos.

Festejos con gastronomía, artesanía y música

Uno de los principales atractivos será el patio gastronómico, que ofrecerá una gran variedad de comidas típicas. Habrá empanadas de pino, anticuchos, pastel de choclo, chorrillanas, completos y los clásicos asados a la llama, además de platos criollos para todos los gustos.

Casi 100 artesanos y emprendedores de Argentina y Chile también estarán presentes con sus productos, que combinan tradición e innovación.

La propuesta cultural incluirá música y danza en vivo, con la participación del Ballet de la Colectividad Chilena “Gabriela Mistral”, Atekantún de Quillota, Chinchineros de San Carlos, Ángel Folck Rock, La Joda y los ballets de las colectividades peruanas y colombianas.

