20 de marzo de 2026 - 12:18

"Tiro al facho": llaman a lanzarle dardos a Milei en una universidad pública

Estudiantes que militan en la izquierda convocaron a los demás a atacar la imagen del presidente en un afiche realizado en la Facultad de Medicina.

Tiro al facho: llaman a lanzarle dardos a Milei en una universidad pública

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un episodio con alto voltaje político contra el presidente Javier Milei se vivió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde una actividad estudiantil derivó en cruces, denuncias y repercusión en redes.

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La polémica se originó a partir de una intervención del centro de estudiantes La Marea, vinculado al MST y al Frente de Izquierda, que incluía una diana titulada “Tiro al facho”. En el centro del blanco aparecía una imagen del presidente Milei, acompañada por otras figuras históricas y actuales como el dictador Jorge Rafael Videla o el mandatario estadounidense Donald Trump.

"Tiro al facho": llaman a lanzarle dardos a Milei en una universidad pública

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La escena fue registrada por un militante libertario que denunció públicamente la actividad, indicando que se trataba de una incitación a la violencia.

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El registro derivó en un intercambio verbal entre el joven que filmaba y militantes de la agrupación estudiantil. Desde el espacio de izquierda defendieron la intervención como parte de una actividad política vinculada a la memoria, los derechos humanos y la conmemoración del 24 de marzo, día del golpe militar.

“Defendemos todos los derechos humanos”, sostuvo una de las estudiantes durante el cruce, mientras pedían que no se filmara a los presentes.

El propio Milei replicó el video en sus redes sociales con un mensaje breve, al decir “Civilización o barbarie. Fin”, lo que amplificó el episodio a nivel nacional.

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Desde la agrupación estudiantil, en tanto, denunciaron que el militante libertario fue a “provocar” y enmarcaron la acción en una actividad de memoria sobre los desaparecidos de la facultad durante la última dictadura.

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