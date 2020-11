El regreso a la presencialidad en las escuelas mendocinas ha dado que hablar. Y es que desde los sindicatos que nuclean a los docentes -SUTE y Sadop- no tardaron en llegar las críticas a la decisión del Gobierno de Mendoza de regresar físicamente a partir de este lunes (con las prácticas profesionalizantes) a algunos establecimientos. En cuanto a las críticas y observaciones, la mayoría giran en torno a lo impreciso y poco seguro de los protocolos y de las disposiciones que se han previsto; algo que descartan de plano desde el Ejecutivo.

Durante la visita a la escuela técnica 4-062 Juana B. Albornoz de Cortés (San Roque, Maipú), el director general de Escuelas, José Thomas criticó estas objeciones y reparos; y también la actitud de los gremios en general. “Deberían venir a ver las escuelas para poder hacer la crítica. Nosotros esperamos poder aumentar la presencialidad, es lo que la sociedad necesita. Y necesitamos que los chicos de sexto año de las escuelas técnicas puedan egresar con sus prácticas, para poder trabajar. Pero, lamentablemente, los sindicatos que nacieron para construir; hoy son una máquina de impedir. Hay que separar los sindicatos de los docentes, que son quienes han mantenido vivo el sistema. Los chicos llegan bien a la presencialidad gracias al esfuerzo de los docentes en la virtualidad, y las escuelas están como están gracias al trabajo de los celadores”, destacó Thomas durante la mañana de este martes.

Consultado sobre un notable hartazgo sobre las reacciones de los gremios, Thomas fue contundente. “En el último mes y medio no he escuchado una sola propuesta positiva del sindicato; siempre son negativas. Estamos abiertos a escuchar propuestas, los hemos invitado a participar del Congreso Pedagógico; pero no quieren participar en nada que sea constructivo”, destacó el funcionario, quien -casi en el acto- sostuvo: “igual, no mezclemos un día de alegría como es el del regreso a la presencialidad con los sindicatos”.