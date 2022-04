Hace 5 años, la pumita Thelma –quien por entonces no se llamaba así y ni siquiera tenía un nombre- y su madre merodeaban por su hábitat natural y salvaje en el Valle de Uco. Alejadas de cualquier ciudad o aglomeración humana, aprovechando el silencio y la calma de la naturaleza y sin molestar a nadie –ni siquiera habiendo puesto en riesgo a otro ser vivo-, la puma y su cachorra andaban campo traviesa sin interferir en la rutina de otras personas o seres vivos. Pero para un grupo de cazadores furtivos, esa fue una inmejorable oportunidad para dispararle a la puma adulta y terminar con su vida. Cuando se acercaron para jactarse de su “trofeo” de caza, se encontraron con la desolada y recientemente huérfana cachorrita.

“Thelma fue víctima de cacería furtiva, pero no de forma directa, ya que a quien mataron fue a la madre. Todo esto fue hace 5 años, y en ese mismo momento vino una persona al Centro de Conservación y Manejo de Fauna a entregar a la pumita huérfana (no sabemos si quien la trajo fue una de las personas que había matado a la madre o no). Pero como la gente de la zona ya sabe dónde está el centro, la trajo”, explica Eduardo Furlán, de la ONG “S.O.S. Acción Salvaje”, a Los Andes. De hecho, en el lugar (ubicado en San Carlos y en una zona alejada de los centros urbanos) cuentan con amplias extensiones para la recuperación de pumas, cóndores y otras especies silvestres de Mendoza.

Thelma, la puma que quedó huérfana de cachorra y jamás volverá a ser libre. Foto: Gentileza "S.O.S. acción Salvaje"

“Ella (por Thelma) ya es una hembra adulta de 5 años y que queda condenada al cautiverio, porque fue criada con biberón y se acostumbró al ser humano. Por esto mismo es que nunca podrá volver a su hábitat natural. Pero a raíz de esta –y otras situaciones similares- hemos empezado a trabajar en un programa inédito en el país y en la región y que tiene que ver con la recuperación y conservación del puma. Y a través del cual se va a trabajar en la crianza –adecuada- de cachorros huérfanos en aislamiento, la liberación y el seguimiento”, resumió Furlán.

Una crianza adecuada para poder volver a la libertad

Thelma ya es una habitante más del centro de recuperación de “S.O.S. Acción Salvaje”. Lamentablemente, por las condiciones en que avanzó su recuperación y su adaptación al cautiverio, este ejemplar de puma hembra no está apta para regresar a su hábitat natural. Pero el programa de la ONG local apunta a que no haya más “Thelmas” y que aquellos pumitas que quedan huérfanos como consecuencia de la caza furtiva puedan reincorporarse a su hábitat una vez más maduros.

“Es un trabajo importante e inédito en Argentina y hasta a nivel mundial el que se está haciendo. No hay muchas experiencias de crianza en aislamiento, liberación y seguimiento. Se apuesta a la crianza del cachorro durante 2 años hasta que pueda ser liberado”, explica Furlán, quien aclara que todavía no han concretado ninguna liberación de ejemplar recuperado siendo cachorro y criado en cautiverio.

“Siempre que se encuentra un puma, se lo lleva a una institución para que quede en cautiverio y allí queda. Actualmente, todos los centros de recuperación o ecoparques están desbordados de pumas. Por eso desde ‘S.O.S. Acción Salvaje’ surgió la idea de hacer este proyecto, y de darles una nueva posibilidad a los cachorros de ser liberados. Intentamos cambiar ese paradigma y darle una nueva oportunidad de reinserción. Por supuesto que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder regresar a su hábitat, como por ejemplo aprender a cazar, y no acercarse al ser humano, más bien tener una actitud de huida cuando se percate de su presencia”, destacó el referente y activista.

Además, destacó que el tratamiento no quedaría en la crianza adecuada en cautiverio y su posterior liberación simplemente, sino que –además- la idea es colocarle un collar satelital a cada ejemplar de puma para que se pueda hacer un seguimiento durante el primer año en que esté en libertad. “De esta manera se puede, además, hacer seguimiento para conocer el desplazamiento, el comportamiento y zona donde está el puma, entre otras cosas”, aclara el responsable de “S.O.S. Acción Salvaje”.

En ese sentido, el presidente de “S.O.S. Acción Salvaje” explica que se está trabajando en un proyecto de estudio genético del puma en Argentina. “Esto va a permitir que se sepa en el mismo momento en que llega el puma al centro, dónde podrá ser liberado cuando se recupere, según sus genes”, aclara.

Educación para la convivencia

Según indicó el activista y referente, en Argentina el puma es una especie protegida por leyes nacionales. Sin embargo, cada provincia tiene sus propias normativas. “En Mendoza está prohibida la caza de pumas. Pero hay lugares de la Patagonia (como Chubut y Santa Cruz) donde prácticamente se apunta al exterminio de la especie. Los gobiernos de esas provincias, incluso, impulsan la cacería de pumas. Y es una de la especie de las más perseguidas por el conflicto entre carnívoros silvestres y ganaderos”, se explaya Furlán, quien aclara que si bien el puma no está en peligro de extinción, hay zonas en las que se ha reducido marcadamente su presencia.

Otra de las patas del programa apunta a brindar asesoramiento y ayuda a los pobladores y ganaderos rurales con capacitaciones en manejo de ganado, aporte de materiales para mejorar corrales, el trabajo con perros y burros protectores y otras estrategias para poder minimizar el conflicto entre ganaderos y carnívoros silvestres.