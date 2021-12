Thelma Fardín tras declarar: “Estoy agradecida de haber sido escuchada en la Justicia”

Thelma Fardín habló minutos después de haber terminado su declaración ante la Justicia por el juicio por abuso sexual contra el actor Juan Darthés.

La artista se mostró claramente emocionada junto a su abogado quien explicó que por pedido de la Justicia brasileña, donde se está llevando dicha causa, no iban a dar detalles de lo expuesto.

“Estoy agotada, fue muy largo. Estuve todas estas horas declarando y respondiendo todas las preguntas. Orgullosa de haber llegado hasta acá, haberlo logrado y que este día haya pasado”, dijo.

Fardín dijo que había declarado durante cuatro horas. “No quiero decir nada sobre mi declaración porque quiero respetar ese pedido de sigilo ordenado por el juez para que esto avance”, explicó luego.

El abogado, por su parte, confirmó que mañana no va a declarar Darthés porque está previsto que lo hagan los testigos que estaban citados para hoy que no pudieron hacerlo. También reiteró que no querían violar el sigilo.

Antes de terminar, Fardín dijo que estaba muy cansada pero que estaba agradecida de haber sido escuchada en la Justicia. “Todo lo que yo podía hacer lo hice lo dijo y ahora hay que esperar. Quiero tener confianza en la Justicia”, cerró.

En diciembre de 2018, Fardín denunció ante la fiscalía nicaragüense que Juan Darthés (57) la habría violado en un cuarto de hotel en mayo de 2009 en Managua, cuando el elenco realizaba una gira de “Patito Feo”.

Un año después, la fiscalía nicaragüense acusó al actor -que también posee nacionalidad brasileña y se instaló en ese país desde la denuncia- de violar a Fardín en un hotel de Managua, “valiéndose de la confianza laboral y la diferencia de edad”.

Cuando ocurrieron los hechos la actriz tenía 16 años y el actor 45. La Constitución brasileña no permite la extradición de nacionales, pero el Código Penal sí permite procesar a brasileños en su territorio por crímenes cometidos en el exterior.

En abril de 2021, la fiscalía de Sao Paulo presentó una denuncia que fue aceptada por la justicia. “Llego al juicio cansada, pero también con la certeza de que es donde debo estar y adonde queremos que lleguen todos los casos como el mío: a un juicio. De todas las veces que tuve que contar mi historia y revivir lo que pasó conmigo, esta es la que tendrá mayor impacto colectivo”, declaró la actriz al sitio de noticias brasileño UOL.