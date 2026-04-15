Terror en la calle: un niño de cinco años fue arrastrado una cuadra por un colectivo

Un dramático episodio tuvo lugar en la intersección en la localidad de Villa Fiorito , partido de Lomas de Zamora, donde Niño de cinco años fue arrastrado durante una cuadra por un colectivo tras quedar atrapado en la puerta trasera del vehículo.

Dolor y reclamos en la despedida de Ángel en Comodoro Rivadavia: su madre no asistió al entierro

Atención viajeros: el fenómeno del Niño llegará con fuerza a Chile y crece la preocupación por las lluvias

De acuerdo con el relato de la madre del menor y la denuncia radicada en la comisaría 5ta de la zona, el incidente ocurrió cuando el niño intentaba descender de la unidad junto a su abuela materna.

La mujer bajó primero, pero el pequeño quedó ubicado en el escalón central cuando el chofer, a bordo del interno 8323, reinició la marcha de forma imprevista . En ese instante, el tobillo izquierdo del nene quedó aprisionado por la puerta , provocando que fuera arrastrado por el asfalto durante varios metros.

OTRA IMPRUDENCIA DE UN COLECTIVERO CASI TERMINA CON UN NENE MUERTO - Fue en Villa Fiorito. - La abuela del nene de seis años bajó del colectivo pero el menor no alcanzó a bajar. - El colectivo de la línea 283 arrancó igual y arrastró al niño 100 metros. Está vivo. pic.twitter.com/YsthEGAUEf

La secuencia de terror no terminó en una fatalidad gracias a la rápida acción de una joven que esperaba en la parada siguiente. Al advertir que el niño colgaba de la unidad, comenzó a gritarle al conductor para que se detuviera. Rocío, la madre de la víctima, destacó la importancia de este gesto: “Si no estaba esa chica, no sé qué hubiera pasado” .

Como consecuencia del hecho, el menor sufrió politraumatismos, quemaduras por el roce con el asfalto y un hematoma severo en su tobillo. Tras ser atendido en una Unidad de Pronta Atención, se confirmó que se encuentra fuera de peligro, aunque todavía padece dolores en el cuerpo y las manos.

Por su parte, la abuela también resultó lesionada con golpes y una parálisis facial parcial debido al estrés de la situación.

La causa ha sido caratulada como lesiones culposas y está bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de Lomas de Zamora. La familia denunció que el chofer no se interesó por la salud del niño y que, incluso, habría intentado responsabilizar a la abuela por la forma en que descendieron del colectivo.