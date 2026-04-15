Terror en la calle: un niño de cinco años fue arrastrado una cuadra por un colectivo

Un dramático episodio tuvo lugar en la intersección en la localidad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, donde Niño de cinco años fue arrastrado durante una cuadra por un colectivo tras quedar atrapado en la puerta trasera del vehículo.
El niño sufrió politraumatismos al ser arrastrado por un colectivo en Lomas de Zamora. Ocurrió al quedar atrapado en la puerta trasera del vehículo.
Un dramático episodio tuvo lugar en la intersección en la localidad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, donde Niño de cinco años fue arrastrado durante una cuadra por un colectivo tras quedar atrapado en la puerta trasera del vehículo.
De acuerdo con el relato de la madre del menor y la denuncia radicada en la comisaría 5ta de la zona, el incidente ocurrió cuando el niño intentaba descender de la unidad junto a su abuela materna.
La mujer bajó primero, pero el pequeño quedó ubicado en el escalón central cuando el chofer, a bordo del interno 8323, reinició la marcha de forma imprevista. En ese instante, el tobillo izquierdo del nene quedó aprisionado por la puerta, provocando que fuera arrastrado por el asfalto durante varios metros.
La secuencia de terror no terminó en una fatalidad gracias a la rápida acción de una joven que esperaba en la parada siguiente. Al advertir que el niño colgaba de la unidad, comenzó a gritarle al conductor para que se detuviera. Rocío, la madre de la víctima, destacó la importancia de este gesto: “Si no estaba esa chica, no sé qué hubiera pasado”.
Como consecuencia del hecho, el menor sufrió politraumatismos, quemaduras por el roce con el asfalto y un hematoma severo en su tobillo. Tras ser atendido en una Unidad de Pronta Atención, se confirmó que se encuentra fuera de peligro, aunque todavía padece dolores en el cuerpo y las manos.
Por su parte, la abuela también resultó lesionada con golpes y una parálisis facial parcial debido al estrés de la situación.
La causa ha sido caratulada como lesiones culposas y está bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de Lomas de Zamora. La familia denunció que el chofer no se interesó por la salud del niño y que, incluso, habría intentado responsabilizar a la abuela por la forma en que descendieron del colectivo.