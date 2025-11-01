1 de noviembre de 2025 - 19:06

Terminaron las obras de Aguas Mendocinas: cuándo vuelve el servicio al Gran Mendoza

Desde las 4 de la madrugada se realizaron obras clave para optimizar el Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana.

Finalizaron los trabajos en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla. Cuándo vuelve el servicio

Finalizaron los trabajos en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla. Cuándo vuelve el servicio

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Aguas Mendocinas realizó este sábado un corte de agua programado en el Área Metropolitana con el objetivo de optimizar el Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana. El mismo afectó a seis departamentos de Mendoza.

Leé además

Los problemas de distribución y acceso están presentes en todos los departamentos mendocinos y sectores sociales del Área Metropolitana de Mendoza. Foto: Los Andes

Escasez de agua en el Área Metropolitana de Mendoza

Por José Antonio Figueredo Hernández
Corte de agua en el Gran Mendoza

Se viene un nuevo corte masivo de agua este sábado en el Gran Mendoza: estas serán las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad

Según informó la empresa, los trabajos comenzaron a las 4 de la mañana en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla y cerca de las 19 finalizó el operativo.

Además indicaron que tras la finalización de los trabajos, "se inicia el proceso de recuperación de reservas en los establecimientos potabilizadores y carga hidráulica de los acueductos". Luego procederán a la purga de aire de redes.

Por último, informaron que el restablecimiento del servicio de agua en el Gran Mendoza será de forma paulatina y podría estar normalizado en las próximas 48 horas.

Estas tareas se enmarcan en un proyecto destinado a la optimización del actual Sistema de Macrodistribución en el Área Metropolitana.

Estos trabajos corresponden a la segunda y última etapa para la habilitación de la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, y con su conclusión, se darán por finalizados los cortes generales requeridos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasMendocinas/status/1984563184309604507&partner=&hide_thread=false

Las tareas que se ejecutarán incluyen la refuncionalización del sistema de desagüe y la desvinculación de múltiples acueductos de diámetros variados (1.100 mm, D 750mm, D 600 mm y D 900mm) de la cámara de regulación existente.

Zonas afectadas

Las zonas afectadas por el corte general serán amplias y cubren sectores clave del Área Metropolitana:

  • Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.
  • Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.
  • Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
  • Las Heras: Zona centro, oeste y norte.
  • Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
  • Maipú: Coquimbito.

Recomendaciones para el corte de agua

Ante la magnitud del corte, se solicita a los ciudadanos hacer un uso responsable y solidario del agua potable. Se recuerda la importancia de cuidar al máximo las reservas domiciliarias para una pronta recuperación del servicio.

Se recomienda a la población:

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada, de 2 litros por persona, guardada en recipientes limpios.
  • Preservar la reserva del tanque domiciliario, utilizándola con moderación durante todo el fin de semana.
  • Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.

Para garantizar la atención de servicios esenciales, se dispondrán de 3 camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas. La entrega será coordinada por el departamento de Apoyo Logístico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pronóstico del tiempo este domingo en Mendoza

Mejora el tiempo este domingo en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

Por Redacción Sociedad
Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025 en Buenos Aires

Masiva marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires con música, colores y críticas al Gobierno

Por Redacción Sociedad
Estos son los números ganadores de la quiniela de Mendoza. Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 1 de noviembre

Por Redacción Sociedad
Colegio Universitario Central (CUC)

Dolor en el CUC: tres días de duelo por el fallecimiento y accidente de alumnos en el Parque San Martín

Por Redacción Sociedad