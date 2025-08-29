29 de agosto de 2025 - 11:55

"Tenía un ACV y la mandaron a la casa": demandan al hospital de San Martín por la muerte de una joven de 15 años

El fallecimiento ocurrió hace un año y el padre de la menor sostiene que su hija murió de un ACV porque los médicos no le dieron importancia a su caso

Demandan al hospital de San Martín por la muerte de una adolescente de 15 años. En la foto Mario Lima y su hija, Rosario.

Demandan al hospital de San Martín por la muerte de una adolescente de 15 años. En la foto Mario Lima y su hija, Rosario. 

Foto:

Por Enrique Pfaab

“Gracias a la falta de profesionalismo y empatía de los doctores del Hospital Perrupato, hoy mi hija ya no está”, indicó Mario Lima, el padre de Rosario (15), quien falleció el septiembre de 2024.

Mario contó que su hija “fue llevada a la guardia con un gran dolor de cabeza repentino y no le dieron importancia, le sacaron una tomografía, le dieron paracetamol y la mandaron a la casa cuando en realidad tenía un ACV ”.

Agregó que “dos días después tuvieron otra oportunidad de ayudarla, pero igual no hicieron lo que debían”. Además, indicó que “5 días después la hice ver con la neuróloga y la respuesta fue la misma y al día siguiente Rosarito falleció”.

Mario Lima sostuvo que “esto no es un simple escrache, sino un grito desesperado por buscar justicia por mi hija y, lo más importante, evitar que vuelva a pasar con otro niño o cualquier paciente”.

El padre acotó que “si solo hubieran hecho lo básico para ayudarla, la historia a lo mejor sería distinta. Esos médicos siguen su vida cuando la mía y la de mi familia está destruida”.

Lima reclamó que “jamás, en estos 11 meses, recibí un llamado, una excusa o una explicación de nadie del hospital. Hace un par de día quise hablar con algún directivo y esperé más de dos horas y no me atendieron”.

Finalmente, preguntó: “¿Dejarías que a tu hijo lo atiendan esos mismos médicos, después de lo que le pasó a mi hija?”.

Por acción de la familia, la Justicia intervienen en el caso a través del Tribunal de Gestión Judicial Asociada N° 4, a cargo de la jueza Marcela Paola Luján, expediente en donde ya está incorporada la historia clínica de Rosario Lima.

En tanto, desde la dirección del Hospital Perrupato se indicó que se ha facilitado toda la documentación que la Justicia ha requerido y que se brinda toda la colaboración necesite.

