Tendencias verano 2026: reinan los looks que se adaptan a cualquier plan

Cada año las tendencias de moda traen nuevas propuestas para el público. Esta temporada de verano 2026 se basa en una clara consigna: ofrecer un estilo cómodo y fresco.

Comerciantes del Centro mendocino aseguran que la temporada actual no sólo trae una nueva paleta de colores, sino looks versátiles . Hoy, la demanda se inclina por outfits livianos, cómodos, que priorizan la funcionalidad y frescura. Según comentaron varias vendedoras, la premisa se basa en la multiplicidad de usos que pueden tener ciertas prendas, especialmente aquellas dirigidas a la playa o para asistir a sunsets por la tarde.

Si bien en el verano se suelen usar prendas más sueltas y frescas, Daniela destaca que el short de jean es un protagonista indiscutible de todas las temporadas. "Nadie se va de vacaciones sin una musculosa clásica y un short de jean, es algo que sí o sí vienen a buscar antes de viajar”, comenta la comerciante.

Señala que también se dio mayor lugar a telas más frescas como el lino, el encaje o la fibrana , con precios que parten desde los 35.000 pesos. Se pueden encontrar conjuntos de shorts y chalecos que describe como "un producto que viene desde el invierno y se adaptó al calor". Esta opción permite, además, combinar ambas piezas y darle destinos usos. "Eso vuelve más atractiva la opción de llevar las dos cosas", comenta Daniela.

Con respecto a la ropa de hombre, las bermudas son un aliado año tras año , funcionando de forma similar al short de jean. Sin embargo, los varones también se suman a la moda del lino para eventos en la playa o la montaña. "Se buscan looks clásicos que, depende el plan, se pueden subir o bajar”, apunta la vendedora.

Aunque el negro y el blanco son infaltables, este año se ven muchos looks rayados y colores cálidos o pasteles. La vendedora destaca al marrón como el color de la temporada, aunque algunos comentan que el celeste ha ganado un fuerte lugar esta temporada.

En otros locales, los vestidos de tipo lino y crochet calados se consiguen desde 15.000 pesos, y se resalta que esta tendencia "puede usarse tanto para la playa o lookearlo con unas botas para un sunset", como sugiere Oriana Funes. Además, la vendedora destaca a las faldas largas como una de las prendas más elegidas este verano: "Una falda larga la compra cualquier persona, si bien hay quienes nunca la han usado, igual la llevan".

Con respecto a esto también destaca la versatilidad de esta opción que puede combinarse de distintas maneras y adaptarla a cualquier tipo de plan.

Accesorios para completar el outfit

Los accesorios este verano se han vuelto fundamentales para completar un look. Diana, vendedora, comenta que los más elegidos son los brazaletes y aros largos con el objetivo de "levantar el outfit".

Por otro lado, los cinturones se han convertido en un producto muy buscado. "Cintos anchos, finos, de todos colores", acota. A pesar de la cantidad de modelos que pueden encontrar, destaca que el cliente siempre busca que tenga algo especial: "una hebilla distinta, algo creativo que haga la diferencia".

Otro de los elementos que se volvió tendencia, e incluso es considerado uno de los más prácticos, son los broches de pelo que cuestan desde 2.500 pesos, dependiendo el tamaño. "Vienen de todos los colores, formas y tamaños, especialmente los de tamaño grande que permiten sujetar bien el cabello para pasar mejor el calor", comenta Diana.

Sobre el dilema de la elección entre accesorios dorados o plateados, la vendedora apunta que "la elección sigue siendo personal, según el tono de piel y gusto propio". Aunque destaca que desde hace un año el dorado se reafirma. "Por el clima, el sol, ambiente de playa, muchas clientas se inclinan por esa opción", agrega.

Las hebillas también hicieron su aparición en el sector de las bikinis este verano. Agustín es comerciante y señala que, ante la baja demanda de trajes de baño estampados, "la gente opta por modelos más clásicos, pero que tengan algún detalle o aplique, como herrajes y hebillas con motivos de verano".

En cuanto a los colores elegidos, señala que, a pesar de la gran venta de productos en colores neutros, las piezas más vendidas son en tonos flúor. A pesar de esto, el bordó y el rosa vintage se están posicionando como los favoritos de la temporada.

Looks de invierno son tendencia en verano

En el rubro de calzado y carteras, hay una tendencia que continuó pese al cambio de estación: el uso de botas y borcegos. "Para los sunsets, las botas texanas son el furor absoluto, desplazando a las sandalias en verano", sentencia Mayra, vendedora del rubro.

Incluso afirma que ha visto muchos casos de chicas que llegan en busca de sus botas para "llevarlas a sus vacaciones en la costa". Este tipo de calzado prioriza la comodidad al asistir a este tipo de eventos. En el Centro mendocino, el precio de este producto de cuero ronda entre los 130.000 y los 160.000 pesos.

Por otro lado, el color chocolate, antes relacionado sólo con el invierno, llegó a las sandalias de verano con gran éxito para sorpresa de los mismos vendedores. Cristian confirma que han tenido que pedir reposición de texanas y borcegos por la alta demanda.

Con respecto a las carteras, comenta que lo más pedido por la gente es aquel bolso más chiquito y práctico, en colores blanco o chocolate, además del negro infaltable. “Ya la gente no quiere salir con los bolsos grandes, buscan practicidad y también seguridad", apunta.

Para los hombres, la novedad de la temporada son los suecos y las franciscanas. Este tipo de calzado, que se agota rápidamente, suele combinarse con pantalones de lino en colores arena o gris para "completar un estilo sport elegante", comenta el comerciante.

Particularmente, los suecos representan una propuesta que, a pesar de ser para algunos algo polémica, tuvo una excelente recepción de parte del público. “Llegaron una semana y a la siguiente ya estábamos prácticamente sin stock”, cuenta el vendedor. El precio de este calzado es de 98.000 pesos.