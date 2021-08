Suspendieron la Maratón Internacional de Mendoza por la variante Delta

Por disposición del gobierno provincial quedó suspendida la 21 Maratón Internacional de Mendoza. Según explicaron desde la organización del evento, las autoridades tomaron esta decisión “debido al avance de la variante Delta del Covid-19”.

“Recibimos la notificación por parte de entes gubernamentales de Mendoza, que la fecha confirmada por los mismos para el próximo 5 de septiembre 2021”, escribieron en el sitio oficial del evento.

“Sabemos del todo el trabajo, disposición y sacrificio, que tanto ustedes como desde la organización, venimos realizando para vivir la MIM en Septiembre, y lamentamos que esta decisión sanitaria nos afecte nuevamente a todos nosotros”, agregaron en el texto.

José Gutiérrez / Archivo Los Andes

No obstante, informaron que la maratón será reprogramada con fecha a confirmar. “Esperando novedades de las autoridades para que todos podamos disfrutar no solo del maratón si no también de los paisajes de esta magnífica Ciudad”, expresaron.

Además, aclararon que todos los tickets y servicios abonados para esta edición conservarán su validez para la próxima fecha.