Suspendieron a un docente de un colegio privado de Mendoza por hacerles leer un libro “pornográfico” a los estudiantes

Suspendieron a un profesor de Literatura de un colegio privado de Mendoza por hacerles leer una polémica novela a sus estudiantes. El libro en cuestión se llama “Cometierra” y ya ha generado cuestionamientos en escuelas de otras provincias.

La historia, que ha sido traducida al italiano, francés e inglés, describe, entre otras cosas, una escena de sexo oral. Esto generó malestar entre los padres del Colegio Corazón de María y decidieron denunciar al docente ante el Ministerio Publico Fiscal.

“Sacó su p*** por encima del bóxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besaba fuese una lengua. Le bajé el bóxer del todo. La piel que tocaba me gustaba. Podía apretarla con los labios mientras la p*** jugaba en mi boca y se iba hundiendo. Ezequiel me miró chupar y yo también lo miré a él”, describe el libro de la autora Dolores Reyes.

Una vez que conocieron el contenido del libro, varios padres hicieron el reclamo en la escuela y posteriormente denunciaron en el MPF.

“Los padres han denunciado que les han dado literatura inapropiada, que habla de sexo y de drogas. Pero no se ha determinado un delito todavía”, explicaron del Ministerio a Los Andes.

Por otra parte, desde la Dirección General de Escuelas informaron primero a este diario que el docente había sido desvinculado de la institución escolar, pero luego aclararon que solamente fue suspendido. Además, señalaron que el libro no está incluido en la lista de textos recomendados por la DAE (Dirección de Acompañamiento Escolar).

“Cometierra” el libro de la polémica

“Cometierra” es un libro de la escritora neuquina Dolores Reyes publicado en el 2019. Se trata de una novela que ha tenido reconocimiento en otros países y aborda temas delicados como el femicidio.

La misma Reyes ha contado que ha asistido a escuelas secundarias donde los docentes han trabajado este libro con los alumnos. “Fueron todas experiencias muy interesantes, los chicos tenían muchísimas preguntas ávidas, vitales”, recordó en una entrevista a Infobae.

Sin embargo, muchos docentes y padres consideran que se trata de una lectura inapropiada. A mediados del 2022, padres de estudiantes de segundo año del colegio privado Pablo VI de Neuquén se quejaron con las autoridades por hacer leer “Cometierra” a los chicos.

En mayo del 2023, en Necochea, la Jefatura Distrital apartó a una docente que había dado esta novela en la escuela secundaria pública N°7.