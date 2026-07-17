17 de julio de 2026 - 11:03

Suspenderán en Mendoza los colectivos entre las 17.30 y 20 horas por la final del Mundial

El domingo 19 de julio habrá un operativo especial de seguridad a raíz de los festejos en caso de un triunfo de Argentina ante España. Habrá 3.000 policías en toda la provincia y se reforzará la atención de salud.

Festejos en Mendoza por la Selección Argentina&nbsp;

Festejos en Mendoza por la Selección Argentina 

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Daniel Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
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"Si nos toca festejar el domingo, se haría un corte en ese horario", dijo esta mañana Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, aunque aclaró que la intención siempre fue que el transporte público esté habilitado lo que más se pudiera.

Inicialmente, la medida no afectará al metrotranvía, que circulará con normalidad.

El funcionario también anunció que la suspensión del servicio de colectivos no dependerá del resultado de la final ante España. "Lo mismo va a suceder porque se mantiene el operativo y vamos a tener mucha gente en las calles", sentenció.

El balance del último operativo obligó a "recalibrar" las medidas para el próximo domingo, teniendo en cuenta la euforia que ya se vive en la previa y un posible bicampeonato nacional.

Así, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia anticiparon un refuerzo de efectivos policiales en las calles, con un total de 3.000 uniformados en toda la provincia, así como vallados en las calles de los típicos festejos y bares, es decir, Arístides Villanueva, Peatonal Sarmiento y el Kilómetro Cero.

"Vamos a seguir trabajando en esa requisa previa y vamos a tener vallados en las distintas zonas", anticipó el director general de Relaciones con la Comunidad.

"Tenemos una particularidad, que es día domingo, vamos a tener muchos comercios cerrados. Así que vamos a estar custodiando específicamente vidrieras y el frente de los comercios", indicó.

"Es imposible poner un policía en cada colectivo. Y si ponemos un policía en cada colectivo, tampoco garantiza que, si un grupo de inadaptados quiere tomar un colectivo, se suban, un policía no va a poder hacer nada", aclaró Amat al ser consultado por los incidentes del martes pasado y desmanes puntuales. "Han sido hechos aislados", dijo.

Más refuerzo para atención en salud

Al hablar en la conferencia de prensa, Karina Copparoni, subsecretaria de Gestión de Salud de la provincia, explicó que la demanda sanitaria ha ido en aumento con el avance del torneo de la FIFA y que el domingo, al tratarse de un día no laborable, se prevé una concurrencia aún mayor en las calles.

"Pedimos encarecidamente a la población que festejemos, pero festejemos en forma responsable. El mejor lugar para festejar es en la calle, rodeado de amigos, rodeado de familia y que no tengamos que necesitar al sistema de salud", expresó la funcionaria, aclarando que, de igual modo, "el sistema va a estar atento y preparado para atender las distintas situaciones que se presenten".

Para enfrentar las contingencias de la jornada, el Gobierno provincial dispuso un esquema de contingencia que incluye las siguientes medidas:

  • Aumento de flota: se incrementará aproximadamente un 30% la cantidad de ambulancias en servicio respecto a un domingo habitual.

  • Guardias activas: las duplas de personal sanitario, que normalmente no prestan funciones los domingos, estarán operativas en su totalidad.

  • Uso de motoambulancias: se activará de forma excepcional para este fin de semana, buscando garantizar la máxima rapidez de respuesta ante cualquier emergencia.

Urgencias: las motoambulancias del Ministerio de Salud de Mendoza llegan 4 minutos antes que las ambulancias convencionales. Foto: Gobierno de Mendoza

Urgencias: las motoambulancias del Ministerio de Salud de Mendoza llegan 4 minutos antes que las ambulancias convencionales. Foto: Gobierno de Mendoza

Día del Amigo: 22 fiestas habilitadas en Mendoza

Por otra parte, Amat indicó que hay 22 fiestas habilitadas de cara al Día del Amigo, que se celebrará el lunes 20 de julio.

"Hay 22 fiestas habilitadas en toda la provincia y vamos a estar trabajando con más de 30 inspectores en todo el territorio provincial, también controlando esas fiestas, haciendo campañas de prevención con algunos municipios", agregó.

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