Summit Aconcagua 2022: la expedición que lleva las banderas del deporte, del cuidado del ambiente y de la solidaridad

Summit Aconcagua 2022, es un desafío que realizarán nueve atletas olímpicos argentinos y tres personalidades destacadas de nuestro país y Uruguay. El objetivo es escalar el techo de América y llevar a su cumbre las banderas del deporte, del cuidado del medio ambiente y de la solidaridad. El ascenso está programado para el día 20 de enero de 2022 y el regreso a la Ciudad de Buenos Aires está previsto para el día 8 de febrero de 2022. De esta manera los deportistas permanecerán 18 días en la montaña.

A través de este desafío los atletas buscan promover la práctica deportiva entre la juventud. Además, concientizar sobre la crisis climática que afecta a nuestro planeta y de las consecuencias que ello está generando en nuestro país. Está comprobado que el manto blanco del Aconcagua, que se creía eterno, pierde metros todos los años a causa del calentamiento global.

Asimismo, a través de esta iniciativa el equipo busca también recaudar fondos para apoyar el trabajo que realiza la Fundación Cecilia Baccigalupo, la cual trabaja en el desarrollo psicomotriz de chicos con discapacidad intelectual, y los comedores comunitarios que eran sostenidos económicamente por el fallecido atleta olímpico argentino Brian Toledo. La propuesta cuenta con el apoyo de la fundación Fortabat quien donará a las organizaciones sociales beneficiarias $10 por cada metro que ascienda cada uno de los participantes.

Al respecto, Matías Gutiérrez Moyano, director y organizador, detalló: “Este proyecto une por primera vez en la historia deportistas olímpicos concientizar sobre el cambio climático y apoyar el trabajo social”

Por su parte, Ezequiel Baraja, miembro del proyecto Los Espartanos de rugby en las cárceles y miembro de la expedición dijo: “Las expectativas son buenísimas, el grupo es fabuloso, la experiencia pasada, en 2018, fue grandiosa, y creo que esta la voy a disfrutar. Estamos tratando de conectarnos como equipo, cuesta porque son todos deportistas que están a primer nivel, sin embargo, tenemos buena comunicación y tratamos de fortalecer el equipo para el momento que toquen situaciones adversas en la montaña poder acompañarnos”.

Y agregó: “Mi primera vez en la montaña fue en el 2018 en el Aconcagua, fue una gran experiencia y desafío, no sabía con lo que me iba a encontrar, se me presentaron momentos muy difíciles donde la montaña te va a poniendo a prueba y te hace conocerte y cuáles son tus límites. El consejo para este nuevo equipo es entregarse a la montaña, que ella determine cuál va a ser la cumbre, porque cada uno tiene una cumbre, un consejo que me dio uno de los guías Ulises Corbalán, es “la cumbre está en tu casa”, asique ese es el consejo que les doy a todos”.

“La mía es una historia de superación, es mostrar que si yo pude todos podemos, yo tuve situaciones adversas por errores que cometí en mi vida por malas decisiones, y hoy a través del deporte tengo la posibilidad de motivar a personas que quizás se encuentran en situaciones complicadas en su vida”, concluyó Baraja.

Asimismo, Ayelén Stepnik, jugadora de hockey sobre césped, medalla de Plata en Londres 2012, expresó: “Esperamos que todo el grupo pueda hacer cima, lo que siempre decimos es que cada uno tiene que buscar su propia cima, el hecho de no llegar no es una frustración”.

“Estamos entrenando a conciencia y también estamos con estudios médicos para no tener ningún contratiempo. En lo personal nunca me lo había propuesto como desafío, pero desde que me llegó la invitación no dudé en aceptarlo, estoy feliz de ser parte”, contó la deportista.

Mariana Juri Ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, contó: “Desde hace tiempo venimos trabajando para que se pueda concretar este Summit Aconcagua, un gran desafío de deportistas olímpicos y también personas que por distintos motivos han desafiado las adversidades de la vida, por lo tanto, nos pareció muy importante poder acompañarlos”.

Y agregó: “Esto marca también lo que desde el gobierno de Mendoza intentamos permanentemente que tiene que ver con el cuidado del ambiente, pero también con la solidaridad. A esto se suma también la posibilidad de mostrar el Aconcagua de una manera distinta. Sin duda también se va a convertir en un gran promotor turístico, deportistas y personas comunes”.

En 2018 un grupo de deportistas ascendió el Aconcagua y se realizó la primera parte del documental, ahora en este nuevo desafío, continúa el rodaje de la segunda parte. “Desde el gobierno los vamos a acompañar con uno de nuestros programas de incentivo al empleo, Mendoza Activa, en esta nueva convocatoria hemos hecho un capítulo especial para todo lo audiovisual, actividad que sin duda está teniendo un gran impulso. Este es uno de los 12 proyectos que tenemos en marcha para acompañar. Queremos crear un producto de promoción audiovisual”, explicó Juri.

PARTICIPANTES

• Santiago Lange (Yachting, Oro en Río 2016)

• Cecilia Carranza Saroli (Yachting, Oro en Río 2016)

• Paula Pareto (Judo, Oro en Río 2016)

• Fabricio Oberto (Básquet, Oro en Atenas 2004)

• Walter Pérez (Ciclismo, Oro en Londres 2012)

• Ayelén Stepnik (Hockey sobre césped, Plata en Londres 2012)

• Pablo Chacón (Box, Bronce en Atlanta 1996 y campeón mundial 2001)

• David Nalbandián (Tenis, Londres 2012)

• Germán Chiaraviglio (Salto en Garrocha, Río 2016)

• Patricio Hernández (Fútbol, Mundial Barcelona 1982)

• Gustavo Cervino (Sobreviviente accidente de Los Andes, 1972)

• Ezequiel Baraja (Proyecto Espartanos de rugby en las cárceles)

Equipo organizador: Los participantes de la travesía estarán acompañados por un equipo técnico de primer nivel: Matías Gutiérrez Moyano (dirección y organizador), Augusto Rodríguez Larreta (dirección y organizador), Jerónimo González Montalvo (dirección de productos), Gaby Castillo (preparadora física del equipo), Alejandra Hintze (médica del equipo), Hugo Cebrowski (coordinación atletas), Isidro Escalante (Producción), Cata Bonadeo (periodista), Fernando Grajales Expeditions (logística en montaña).

VENDIMIA Y TURISMO

Respecto a la próxima Fiesta de la Vendimia la ministra Juri dijo: “Mendoza ha iniciado un camino que tiene que ver con ir cuidando la salud, pero también la economía y el empleo, y sin duda detrás de la vendimia hay mucho empleo. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para tener una fiesta presencial en 2022, y esperamos que los aforos se sigan flexibilizando para tener la mayor cantidad de espectadores. También tendremos elección de reina”.

Y en relación al turismo internacional sumó: “Nosotros consideramos que es fundamental tener nuestras fronteras abiertas, hemos garantizado las posibilidades de apertura, venimos trabajando con las compañías aéreas y terrestres, y creemos que es un gran avance que se haya autorizado el paso del transporte terrestre. Mendoza necesita sin duda su turismo internacional, si bien creemos que el gobierno Nacional demoró demasiado en dar estas autorizaciones que nos han generado un gran daño, vamos a seguir trabajando para recuperarnos”.