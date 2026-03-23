Sube la temperatura en Mendoza este martes, aunque con "riesgo de heladas": qué zonas afectará

Mañana sube la temperatura en Mendoza, superando los 25°C, aunque con riesgo de heladas en algunas zonas. Sin embargo, el miércoles volverá a bajar la máxima acompañado de un ingreso de sistema frontal. A continuación, el detalle del pronóstico del tiempo para los próximos días.
Temperatura para este martes
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa poca nubosidad con ascenso de la temperatura este martes 24 de marzo. Se anuncia una máxima de 26°C y una mínima de 9°C, con vientos leves del noreste.
Además, se informa “riesgo de heladas” en Valle de Uco y en el sur provincial, donde también rige una alerta amarilla por vientos fuertes. En la cordillera se espera un cielo parcialmente nublado.
Miércoles: baja la máxima
El miércoles 25 de marzo la temperatura bajará. Se espera una máxima de 21°C y una mínima de 13°C, anticipando una jornada parcialmente nublado con vientos moderados a algo fuertes del sector sur en la madrugada por ingreso de sistema frontal. En la cordillera nuevamente se indica poca nubosidad.