23 de marzo de 2026 - 20:27

Sube la temperatura en Mendoza este martes, aunque con "riesgo de heladas": qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para mañana en Mendoza, digna de invierno. Para el miércoles la temperatura volverá a bajar.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para este martes. Claudio Gutiérrez / Los Andes

Pronóstico del tiempo en Mendoza para este martes. Claudio Gutiérrez / Los Andes

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mañana sube la temperatura en Mendoza, superando los 25°C, aunque con riesgo de heladas en algunas zonas. Sin embargo, el miércoles volverá a bajar la máxima acompañado de un ingreso de sistema frontal. A continuación, el detalle del pronóstico del tiempo para los próximos días.

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Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa poca nubosidad con ascenso de la temperatura este martes 24 de marzo. Se anuncia una máxima de 26°C y una mínima de 9°C, con vientos leves del noreste.

Además, se informa “riesgo de heladas” en Valle de Uco y en el sur provincial, donde también rige una alerta amarilla por vientos fuertes. En la cordillera se espera un cielo parcialmente nublado.

Miércoles: baja la máxima

El miércoles 25 de marzo la temperatura bajará. Se espera una máxima de 21°C y una mínima de 13°C, anticipando una jornada parcialmente nublado con vientos moderados a algo fuertes del sector sur en la madrugada por ingreso de sistema frontal. En la cordillera nuevamente se indica poca nubosidad.

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