Sube la temperatura en Mendoza, aunque con nubosidad: así estará el tiempo este jueves

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 11°C para mañana en Mendoza. El viernes, se espera una alerta amarilla por viento.

Mendoza continúa octubre con la temperatura en ascenso. El pronóstico del tiempo adelanta máximas altas en los próximos días, por encima de los 30°C. Además, para el viernes se espera alerta por viento en zonas de la provincia, con posibilidad de que baje al llano.

Temperatura para este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 9 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 31°C, mientras que la mínima será de 11°C, con vientos leves del noreste. En la Cordillera de Los Andes indican también nubosidad.