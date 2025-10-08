Sube la temperatura en Mendoza, aunque con nubosidad: así estará el tiempo este jueves

Mendoza continúa octubre con la temperatura en ascenso. El pronóstico del tiempo adelanta máximas altas en los próximos días, por encima de los 30°C. Además, para el viernes se espera alerta por viento en zonas de la provincia, con posibilidad de que baje al llano.
Temperatura para este jueves
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este jueves 9 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 31°C, mientras que la mínima será de 11°C, con vientos leves del noreste. En la Cordillera de Los Andes indican también nubosidad.
Viernes: alerta por viento
El viernes 10 de octubre se anticipa “algo nublado con poco cambio de la temperatura”. Se espera una máxima de 30°C y una mínima de 14°C, con alerta amarilla por viento en el sur, especialmente Malargüe. En la Cordillera se indica que el clima comenzará a desmejorar.