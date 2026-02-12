Sube la temperatura este viernes en Mendoza, según el pronóstico del tiempo: cuál será la máxima

Desde este viernes se espera que la temperatura empiece a crecer, anticipando días súper calurosos en Mendoza. La máxima se mantendrá en los 32°C, aunque el sábado aumentará notablemente. No obstante, anuncia la vuelta de las tormentas durante el fin de semana. El pronóstico del tiempo en detalle.
Temperatura para este viernes
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica poca nubosidad con ascenso de la temperatura este viernes 13 de febrero. La máxima será de 32°C, mientras que la mínima será de 19°C, con vientos leves del este. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.
El sábado sube nuevamente la máxima
El sábado 14 de febrero se espera que la temperatura aumente nuevamente, anticipando una jornada muy calurosa con poca nubosidad. Indican una máxima de 35°C y una mínima de 20°C, con vientos leves del noreste. Aun así, se esperan tormentas durante la noche. En la cordillera se espera nubosidad.