Mendoza fortalece vínculos con empresarios británicos y la BACC: acuerdo para impulsar inversiones

Alfredo Cornejo rubricó en Londres un acuerdo con la British Argentine Chamber of Commerce para fortalecer el comercio bilateral y atraer inversiones a la provincia.

Mendoza fortalece vínculos con empresarios británicos y la BACC.

Mendoza fortalece vínculos con empresarios británicos y la BACC.

En Londres, el gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC) y empresarios estratégicos en la residencia oficial de la Embajada Argentina. Allí, el mandatario provincial firmó un acuerdo de cooperación para fortalecer el comercio bilateral y atraer inversiones hacia Mendoza.

El encuentro reafirmó el compromiso de profundizar los lazos económicos entre Argentina y el Reino Unido, con Mendoza como actor activo en la agenda internacional. Participaron el Encargado de Negocios, Gonzalo Ortiz de Zárate; el jefe de la Sección Económica, Pablo Etcheverry; el presidente de la BACC, Javier Álvarez; y su gerente, Cecilia Lipovesk, junto a empresarios e inversores del sector financiero, energético y de servicios.

Durante la reunión, Cornejo destacó el crecimiento del vínculo institucional en los últimos dos años. Además sostuvo que la firma del convenio formaliza una articulación “aceitada y productiva” entre Mendoza, la Cámara y la representación diplomática argentina.

El mandatario analizó el contexto político y económico nacional y afirmó que el respaldo social a las reformas estructurales envía una señal relevante para proyectos de mediano y largo plazo. Señaló que la estabilidad macroeconómica es clave para garantizar seguridad jurídica, y recordó que las provincias tienen amplias facultades sobre recursos naturales, lo que —combinado con reglas claras— genera condiciones favorables para la inversión.

Cornejo presentó a Mendoza como una de las provincias con mejor calidad institucional del país, junto a la Ciudad de Buenos Aires, y remarcó su sostenibilidad fiscal, la reducción progresiva de impuestos y la administración responsable de la deuda. Indicó que la provincia fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) mediante la Ley 9567.

Detalló además que en 2026 se reducirá Ingresos Brutos para actividades vinculadas a agricultura, minería, restaurantes y hoteles, y que el impuesto de sellos bajará gradualmente hasta 0% en 2030. Señaló que la deuda provincial se redujo 48% respecto de la heredada y que la inversión pública alcanzó el 12% del gasto total en 2025, con proyección de 14,5% para 2026.

Entre los sectores estratégicos mencionó el petróleo no convencional en el sur mendocino —en el límite norte de Vaca Muerta—, el parque industrial Pata Mora, proyectos de cobre, infraestructura energética y vial, reconversión vitivinícola y desarrollos ganaderos exportadores.

También subrayó que Mendoza nunca incurrió en default y destacó reformas en los códigos procesales que redujeron la litigiosidad y los plazos judiciales, fortaleciendo la previsibilidad para empresas.

Por su parte, el presidente de la BACC afirmó que el acuerdo consolida una cooperación que ya venía dando resultados en turismo y vitivinicultura. La jornada incluyó un encuentro B2B con potenciales inversores y el interés de organizar una misión a la Argentina en septiembre y una nueva presentación en Londres en junio.

La BACC, fundada en 1995 y con sede en Londres, es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el comercio y la inversión entre Argentina y el Reino Unido, y reúne a más de 50 empresas y profesionales vinculados a proyectos bilaterales.

