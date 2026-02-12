Mendoza fortalece vínculos con empresarios británicos y la BACC: acuerdo para impulsar inversiones

Alfredo Cornejo rubricó en Londres un acuerdo con la British Argentine Chamber of Commerce para fortalecer el comercio bilateral y atraer inversiones a la provincia.

En Londres, el gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la British Argentine Chamber of Commerce (BACC) y empresarios estratégicos en la residencia oficial de la Embajada Argentina. Allí, el mandatario provincial firmó un acuerdo de cooperación para fortalecer el comercio bilateral y atraer inversiones hacia Mendoza.

El encuentro reafirmó el compromiso de profundizar los lazos económicos entre Argentina y el Reino Unido, con Mendoza como actor activo en la agenda internacional. Participaron el Encargado de Negocios, Gonzalo Ortiz de Zárate; el jefe de la Sección Económica, Pablo Etcheverry; el presidente de la BACC, Javier Álvarez; y su gerente, Cecilia Lipovesk, junto a empresarios e inversores del sector financiero, energético y de servicios.

Durante la reunión, Cornejo destacó el crecimiento del vínculo institucional en los últimos dos años. Además sostuvo que la firma del convenio formaliza una articulación “aceitada y productiva” entre Mendoza, la Cámara y la representación diplomática argentina.

Con la Cámara de Comercio Argentino Británica (BAAC), que articula los negocios entre Argentina y el Reino Unido, firmamos un acuerdo de cooperación que consolida una agenda de trabajo para los próximos meses y profundiza una relación que Mendoza viene construyendo desde hace… pic.twitter.com/Unvl28CfgU — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 12, 2026 El mandatario analizó el contexto político y económico nacional y afirmó que el respaldo social a las reformas estructurales envía una señal relevante para proyectos de mediano y largo plazo. Señaló que la estabilidad macroeconómica es clave para garantizar seguridad jurídica, y recordó que las provincias tienen amplias facultades sobre recursos naturales, lo que —combinado con reglas claras— genera condiciones favorables para la inversión.

Cornejo presentó a Mendoza como una de las provincias con mejor calidad institucional del país, junto a la Ciudad de Buenos Aires, y remarcó su sostenibilidad fiscal, la reducción progresiva de impuestos y la administración responsable de la deuda. Indicó que la provincia fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) mediante la Ley 9567.