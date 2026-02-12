Todo listo para el regreso de "30 días": la comedia de Pepe Cibrián prepara su segunda temporada

La obra de Pepe Cibrián, estrenada en Mendoza el año pasado, regresa a las tablas tras una exitosa primera temporada. Cuándo comienzan las funciones.

El próximo viernes 20 de febrero, la comedia “30 DÍAS!”, escrita por Pepe Cibrián Campoy, da inicio a su segunda temporada en el Teatro Sportsman de Godoy Cruz, reafirmando su lugar como una de las propuestas teatrales más destacadas de la cartelera mendocina.

De qué trata la pieza de Pepe Cibrián La obra plantea una pregunta tan simple como conmovedora: ¿qué harías si supieras que solo te quedan treinta días?

Juana está cansada de su vida y busca una salida. Manu ama la suya, pero el tiempo se le agota. Ambos, amigos desde la infancia, comparten sus últimos treinta días recorriendo recuerdos, anécdotas de niñez, vínculos familiares, miedos y esperanzas. A lo largo de ese trayecto, se redescubren desde un lugar inesperado, poniendo a prueba una amistad de más de treinta años.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 21.11.35 Con un texto ágil, profundo y sensible, Pepe Cibrián aborda temas universales de la condición humana, combinando reflexiones actuales con anécdotas personales del propio autor, que le otorgan a la obra una impronta íntima y honesta.

“30 DÍAS!” llega a escena de la mano de la actriz, conductora y productora mendocina Julieta Dora, gracias al vínculo de amistad que la une con Cibrián, quien confió en ella para llevar adelante esta puesta en carácter de estreno nacional. El elenco se completa con Santiago Caranza y la participación especial de Diego Flores, bajo la dirección de Willy Olarte.