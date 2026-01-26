Sube la máxima este martes en Mendoza y persisten las tormentas aisladas: qué zonas afectarán

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura aumentará considerablemente.

Tras una semana marcada por alertas por tormentas con granizo, el pronóstico del tiempo anticipa que los próximos días en Mendoza continuarán calurosos. Sin embargo, persiste la posibilidad de tormentas aisladas, por lo que se recomienda mantenerse en alerta y tomar precauciones.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor este martes 27 de enero con nubosidad variable y tormentas aisladas. Se anuncia una máxima de 32°C y una mínima de 20°C, con vientos leves del este. En el Noreste, por su parte, se renovó la alerta amarilla por tormentas.