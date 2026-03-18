Sube la máxima este jueves en Mendoza, pero rige alerta por tormentas e inestabilidad: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 15°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

Este jueves se espera un ascenso de la temperatura en Mendoza, superando los 30°C de máxima, aunque rige una alerta amarilla por tormentas. La advertencia es para casi todo el territorio mendocino y piden tomar las precauciones necesarias. En el sur provincial anticipan Zonda, mientras que en Cordillera un mal tiempo

Jueves con alerta amarilla La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa una jornada poco nubosa con ascenso de la temperatura. Sin embargo, rige una alerta amarilla por tormentas e inestabilidad en casi todo el territorio mendocino. La máxima será de 31°C y una mínima de 15°C, con vientos leves del este.

En la cordillera el tiempo irá desmejorando con precipitaciones, mientras que en el departamento de Malargüe se indica viento Zonda.

image Tiempo para el viernes 20 El viernes 20 de marzo bajará considerablemente la máxima, y el día se mantendrá mayormente nublado con vientos muy fuertes desde el sur. Además, la alerta amarilla por tormentas se mantiene en algunas zonas durante la madrugada. Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 18°C.