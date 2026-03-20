20 de marzo de 2026 - 10:12

Stevanato abrió las sesiones en el Concejo y convocó a un trabajo conjunto para el desarrollo de Maipú

En un Cine Teatro Imperial colmado, el intendente inauguró el período legislativo 2026, convocó a los concejales a trabajar en unidad y repasó los principales ejes de su gestión durante 2025.

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Por Redacción

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante en un Cine Teatro Imperial completamente colmado por vecinos, autoridades y representantes de instituciones del departamento. Durante su discurso, el jefe comunal convocó a todos los espacios políticos a trabajar en unidad para defender los intereses de Maipú.

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En ese sentido, Stevanato hizo un llamado al diálogo y al consenso, destacando la importancia de construir acuerdos que permitan seguir impulsando el desarrollo del departamento.

"En Maipú creemos en una democracia que no se agota en las elecciones, sino que se fortalece todos los días con participación, diálogo y compromiso colectivo", señaló el jefe comunal, invitando a los diferentes espacios presentes en el Concejo a trabajar en conjunto por el desarrollo del departamento.

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Por primera vez en sus siete años de gestión, el intendente contará con mayoría en el Concejo Deliberante tras el triunfo electoral del pasado 22 de febrero. Sin embargo, Stevanato puso énfasis en la importancia de seguir generando puentes y consenso en torno a la agenda legislativa, en pos del bienestar de todos los vecinos.

“La comunidad no nos eligió para especular ni para profundizar diferencias estériles; nos eligió para gobernar, legislar y dar respuestas. No espera disputas partidarias permanentes: espera acuerdos cuando sean posibles, firmeza cuando sea necesario y resultados concretos en su vida cotidiana”, destacó el intendente.

Durante su exposición, Stevanato también realizó un repaso de los principales ejes de gestión correspondientes a 2025, poniendo en valor políticas públicas vinculadas a la obra pública, el desarrollo económico, la inclusión social y el fortalecimiento de los servicios municipales. En ese marco, remarcó la importancia de sostener un Estado presente que acompañe a los vecinos en un contexto complejo.

Finalmente, Stevanato reafirmó su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y cercanía, destacando que el objetivo central de la gestión es mejorar la calidad de vida de cada maipucino a través de políticas públicas que promuevan el crecimiento y la equidad en todo el departamento.

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