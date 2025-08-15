Sorpresivo cierre del paso Cristo Redentor en el fin de semana largo

Por el pronóstico anticipado de nevadas, las autoridades chilenas avanzaron con la suspensión del tránsito en el complejo Los Libertadores, afectando a los viajeros y al transporte de carga.

Pese a que Argentina sostenía habilitarlo, las autoridades de Chile sorprendieron esta mañana con el cierre del complejo Los Libertadores y, por ende, del paso Cristo Redentor, complicando a quienes tenían programados viajes justo en el inicio del fin de semana largo.

Las zonas de Alta Montaña amanecieron este viernes con buen tiempo, pero los pronósticos señalan un aumento de la inestabilidad y la probabilidad de nevadas en la cordillera en las próximas horas que podrían extenderse hasta el lunes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/1956337981301600303&partner=&hide_thread=false | El Paso Internacional Cristo Redentor, que une Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional 7, se mantendrá con cierre preventivo este viernes 15 de agosto para todo tipo de vehículos. pic.twitter.com/ofqayZhwVz — LOS ANDES (@LosAndesDiario) August 15, 2025 "Se comunica a los usuarios que hoy 15 de agosto se mantuvieron reuniones con las autoridades chilenas y equipos técnicos de ambas Vialidades donde se consensuaron los horarios de transitabilidad segura y consecuente habilitación para el día de hoy", arranca el comunicado de prensa.

"Posterior a esto y habiéndose comunicado oficialmente su habilitación, se recibe una comunicación oficial de Chile que por instrucciones de la superioridad se mantendrá para toda la jornada de hoy el cierre preventivo del Paso Internacional", explicó el coordinador general del paso internacional, Justo José Báscolo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UPFronterizos/status/1956345473658200565&partner=&hide_thread=false Complejo Los Libertadores CERRADO debido a sistema frontal que ingresará el que podría afectar la transitabilidad segura en la alta montaña — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) August 15, 2025 La noticia llegó de manera sorpresiva, ya que en los últimos reportes las autoridades de ambos países coincidían en una apertura del paso Cristo Redentor, de 9 a 21 (horario de invierno). De allí que muchos argentinos tuvieran planes para cruzar la cordillera y aprovechar el fin de semana largo. De hecho, había filas de vehículos sobre la ruta nacional 7: el malestar entre los conductores era palpable esta mañana, debido a que el cielo lucía bastante azul y poco gris.