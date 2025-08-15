Sorpresivo cierre del paso Cristo Redentor en el fin de semana largo

Pese a que Argentina sostenía habilitarlo, las autoridades de Chile sorprendieron esta mañana con el cierre del complejo Los Libertadores y, por ende, del paso Cristo Redentor, complicando a quienes tenían programados viajes justo en el inicio del fin de semana largo.
Las zonas de Alta Montaña amanecieron este viernes con buen tiempo, pero los pronósticos señalan un aumento de la inestabilidad y la probabilidad de nevadas en la cordillera en las próximas horas que podrían extenderse hasta el lunes.
"Se comunica a los usuarios que hoy 15 de agosto se mantuvieron reuniones con las autoridades chilenas y equipos técnicos de ambas Vialidades donde se consensuaron los horarios de transitabilidad segura y consecuente habilitación para el día de hoy", arranca el comunicado de prensa.
"Posterior a esto y habiéndose comunicado oficialmente su habilitación, se recibe una comunicación oficial de Chile que por instrucciones de la superioridad se mantendrá para toda la jornada de hoy el cierre preventivo del Paso Internacional", explicó el coordinador general del paso internacional, Justo José Báscolo.
La noticia llegó de manera sorpresiva, ya que en los últimos reportes las autoridades de ambos países coincidían en una apertura del paso Cristo Redentor, de 9 a 21 (horario de invierno). De allí que muchos argentinos tuvieran planes para cruzar la cordillera y aprovechar el fin de semana largo. De hecho, había filas de vehículos sobre la ruta nacional 7: el malestar entre los conductores era palpable esta mañana, debido a que el cielo lucía bastante azul y poco gris.
En Argentina, este viernes 15 de agosto es un día no laborable con fines turísticos porque el domingo 17 - feriado- se conmemora el legado del General Don José de San Martín. Del otro lado, en Chile, hoy es feriado por la festividad de la Asunción de la Virgen María.
Pronóstico de nevadas para el paso Cristo Redentor
