20 de abril de 2026 - 10:08

Sorpresiva nevada temprana cubrió de blanco Las Leñas y hay expectativa para la temporada

El fenómeno, poco habitual para esta época del año, pudo seguirse en vivo a través de las cámaras instaladas en el complejo, donde se observó la intensa caída de nieve que transformó el paisaje en cuestión de horas.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una nevada temprana sorprendió este 20 de abril al centro de esquí Las Leñas, que amaneció completamente cubierto de blanco en plena antesala de la temporada invernal.

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El fenómeno, poco habitual para esta época del año, pudo seguirse en vivo a través de las cámaras instaladas en el complejo, donde se observó la intensa caída de nieve que transformó el paisaje en cuestión de horas.

La postal generó entusiasmo entre prestadores turísticos de los valles de Malargüe, quienes ya proyectan una temporada prometedora. Para este invierno, el sector apuesta a fortalecer la llegada de visitantes con promociones especiales para mendocinos, precios más accesibles y propuestas orientadas al turismo familiar.

Al mismo tiempo, Las Leñas busca consolidar su posicionamiento como destino elegido por deportistas de montaña y esquiadores, que cada año llegan atraídos por sus condiciones naturales y su infraestructura.

La nevada anticipada alimenta las expectativas de una gran temporada 2026, en un contexto donde el turismo aparece como uno de los motores clave de la economía regional.

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