Sólo pueden ingresar tres extranjeros por año a estudiar Medicina en la UNCuyo

Hace unos días se conoció que la mitad de los ingresantes a la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata (UNLP) son extranjeros. De acuerdo a un informe de diario Clarín, para el cursado del ciclo 2023, que inició el 1 de febrero, se inscribieron 4.471 jóvenes y, de ellos, 2.168 (48%) son extranjeros. En Mendoza, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, una de las más prestigiosas del país y la región, la situación difiere por completo.

Según confirmaron a Los Andes desde esa facultad, de entre 140 y 180 aspirantes que ingresan por año a la carrera de Medicina, hay muy pocos extranjeros. De hecho, teniendo en cuenta lo riguroso que es el examen y los pocos ingresos que hay cada año, existe una reglamentación interna que restringe la cantidad de ingresos a residentes de otros países a tres por año.

“Si bien la Universidad Nacional de Cuyo no tiene vigentes reglamentaciones de cupo para ninguna de sus carreras, en Medicina se da una situación de complejidad particular y que tiene que ver con la infraestructura y los recursos para formar a profesionales. Medicina en la UNCuyo es de excelencia a nivel internacional, por lo que no podríamos tener 5.000 estudiantes como otras carreras y universidades”, destacó el secretario académico de la casa de estudios, Julio Aguirre.

En ese sentido, aclaró que hay un “conjunto de limitaciones estructurales” que pone un techo a la cantidad de estudiantes que se pueden formar.

Más allá de esta limitación, en Medicina de la UNCuyo nunca se han visto en la necesidad de tener que impedir el ingreso a alguna persona con residencia en otro país, ya que no han tenido ninguna camada con más de tres extranjeros que hayan aprobado los cursos y los tres exámenes que definen el ingreso a la carrera.

Consultados por este diario ante esta situación y lo distinto a lo que se observa en la universidad de la ciudad bonaerense, desde Ciencias Médicas de la UNCuyo prefirieron no ahondar en el tema para no caer en una comparación o una “rivalidad” entre dos facultades pertenecientes a universidades nacionales. No obstante, confirmaron que existe esta reglamentación y que, efectivamente, no ha sido necesario aplicarla para dejar a un ingresante foráneo sin su lugar en la casa de estudios.

Una facultad con renombre

Cada año, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo cuenta con cerca de 7.500 postulantes para ingresar. De ellos, 3.000 se inclinan por la carrera de Medicina, mientras que 3.500 lo hacen por Enfermería y otras tecnicaturas que se dictan en el lugar.

En cuanto a Medicina, todo el proceso de postulaciones, que comienza a mediados del año previo al momento del examen, consta de cursos optativos y obligatorios y, una vez que cada estudiante los completa y aprueba, queda habilitado para rendir tres exámenes que serán cruciales para determinar el ingreso.

Según indicaron desde Ciencias Médicas, por año ingresan a la carrera de Medicina entre 140 y 180 personas, lo que representa entre 4% y 6% de los aspirantes iniciales.

Limitaciones

En base a los pocos lugares, no desde el punto de vista físico, sino en lo que tiene que ver con una formación integral, con que cuenta la carrera de Medicina cada año, históricamente la Facultad de Ciencias Médicas cuenta con una reglamentación que limita a tres la cantidad de estudiantes extranjeros que pueden ingresar por año. En caso de que un año ingresara el cupo de foráneos “permitido”, tomando un promedio de 160 ingresantes, los extranjeros representarían menos de 2% del total.

Este porcentaje se encuentra muy por debajo del 48% que representan estas personas en Medicina de la UNLP. El detalle es que, al menos en las últimas décadas, en Mendoza no hay registros de un año con más de tres extranjeros que se hayan postulado y aprobado los exámenes y todo el proceso de ingreso.

“En toda la carrera de Medicina hay sólo seis estudiantes con residencia en otro país. Es un número que no nos impacta de la misma manera que en otras universidades”, indicó Aguirre, y detalló que en todas las carreras hay una representación inferior a 1% de estudiantes extranjeros.

Cada año, la reglamentación de Medicina se renueva. Y en el hipotético caso de que en alguna oportunidad hubiera cuatro o más extranjeros que hayan pasado el proceso de ingreso, allí se priorizará a los tres aspirantes que hayan obtenido mejor promedio.

De los aspirantes de afuera de Argentina que suelen inscribirse para intentar ingresar en Medicina de la UNCuyo, la mayoría son chilenos.

Baja presencia de extranjeros

Consultados por Los Andes, desde la UNCuyo destacaron que esta reglamentación que limita la cantidad de estudiantes extranjeros que pueden ingresar por año a Medicina no se replica en otras facultades o carreras.

Explicaron que no existen otras carreras universitarias que se vean en la necesidad de restringir la cantidad de estudiantes en general para el ingreso. En consecuencia, tampoco es necesario restringir el número de foráneos.

“En la UNCuyo hay más de 38.000 estudiantes en todas las carreras. De ellos, 301 tienen residencia afuera del país (menos de 1%). Además, de ese total de 38.000 estudiantes, 820 tienen residencia en otras provincias”, agregó Aguirre.

El caso de Medicina en La Plata

Frente a esta situación en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo, el panorama en la misma facultad de la UNLP es completamente distinto. De acuerdo al informe de Clarín, 48% de los ingresantes en 2023 son extranjeros.

De los 2.168 foráneos, 1.170 (casi la mitad) son ecuatorianos, mientras que 421 anotados (17,5%) son brasileños, 350 son colombianos (14,5%) y 226 nacieron en Perú (9%). Y es la gratuidad de la universidad y el prestigio de la UNLP lo que, en términos generales, lleva a que los jóvenes de otros países elijan Medicina en la ciudad de las diagonales.

“Elegí Argentina porque en mi país es casi imposible acceder a una carrera de medicina. Hay un examen riguroso que pide la secretaría de Educación y luego cupos para entrar a la universidad. El año que me vine (2021) había que obtener 977 puntos sobre 1.000 para calificar. Y después hay un curso de un año, como el CBC de la UBA”, destacó Gabriel Esparza Mediavilla (20), quien nació en Ibarra, Imbabura (Ecuador) a Clarín.

Por fuera de la UNCuyo y de la UNLP, las carreras vinculadas a la salud son las más demandadas por los extranjeros que llegan a Argentina para completar su educación superior. De hecho, y de acuerdo a las últimas estadísticas de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), uno de cada cuatro extranjeros se anota en universidades del país en carreras relacionadas al rubro sanitario, sobre un total de 156 ofertas académicas.