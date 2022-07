Costa Canal es un barrio de tipo asentamiento ubicado en una vulnerable zona de Junín, al Este de Mendoza. En él funciona desde hace ya varios años un merendero que asiste en la actualidad a más de 250 chicos (y contando). Pero las instalaciones del lugar son por demás precarias, tanto que el lugar donde se les sirve la comida a los niños ni siquiera cuenta con paredes y techo.

“Están a la intemperie. Y si bien en calor es algo muy difícil de soportar, en invierno y con temperaturas cercanas a los 0° o más bajas, es algo realmente imposible. Por eso es que estamos con la idea de construir un salón techado y con dos baños, para que los chicos puedan tener un lugar digno para ir a comer”, resalta Brisa Moyano. La mujer, una referente social en las zonas vulnerables de Junín, es la responsable del Merendero María Silvia (en Phillips), y también colabora desde hace 5 años con a la gente del comedor de este barrio, para que a los chicos no les falte nada.

Solidaridad: necesitan construir un salón para 250 chicos que están a la intemperie en un comedor. Foto: Gentileza Brisa Moyano.

Si bien es imposible que en el salón entren a la vez las 250 personas que asisten a diario en búsqueda de algo de comer, la idea es que cuenten con un techo de resguardo y hasta dos baños, cosas básicas que el merendero de Costa Canal hoy no tiene. “Cada vez son más los niños y niñas –con sus padres- que piden ayuda y vienen a buscar una copa de leche, tortitas o lo que tengamos. La verdad es que hay días en que no damos abasto, pero no podemos no hacer nada. Por eso la idea es poder hacer un salón cubierto con dos baños, para que los chicos estén cómodos y resguardados del frío”, indicó la mujer, quien también suele organizar festejos del Día de Niño, Reyes Magos y las campañas solidarias para conseguir mochilas en la previa del inicio de clases.

Qué necesita el comedor de Junín

El merendero de Costa Canal también lleva por nombre “María Silvia”. Y en el lugar hasta cuentan con el terreno disponible para levantar el salón que les permita alimentarse sin sufrir las inclemencias del frío crudo o del calor extremo.

“Estamos en campaña para conseguir material de construcción y dinero para comprarlos y para pagarle a los albañiles por su trabajo. Si Dios quiere y la gente nos ayuda, la idea es poder tener el salón listo para fin de año, con los baños ya levantados”, agrega Brisa.

Esta es la lista de materiales que necesitan:

Ladrillos : 5.000 unidades

Cemento : 80 bolsas

Cal : 35 bolsas

Palos rollizos x 7 metros: 25

Hierro número 8 : 40 unidades.

Hierro número 6 : 25 unidades.

Machimbre : 70 metros.

Papel ruberoid : 70 metros.

Membrana : 70 metros.

Puerta con rejas : 3 unidades.

Ventana con rejas : 2 unidades.

Inodoros : 2 unidades.

Lavamanos : 2 unidades.

Mochila de baño : 2 unidades.

Alambre de encobrar : 16 kilos.

Arena y ripio : 6 metros.

Gastos para mano de obra: 250.000 pesos.

Cómo ayudar

El teléfono celular de Brisa Moyano es 2634683980 (con WhatsApp). Vía Mercado Pago se pueden hacer transferencias a moyanobrisas@gmail.com o también vía PayPal.

La cuenta del Banco Nación es 4380912739, y el CBU 01104381-30043809127397.