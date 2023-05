Sin una regulación clara, no se han aplicado sanciones por volar drones en Mendoza

Sin dudas, los drones han sido una de las apariciones tecnológicas que causaron furor en los últimos años, tanto por su condición de vehículo aéreo no tripulado (VANT) como por la espectacularidad de las tomas que permiten. La multiplicidad de usos que se le puede dar lo ha vuelto un aparato muy popular, ya sea de manera recreativa, comercial o para seguridad, entre otros. A su vez, este crecimiento ha hecho que su regulación y control a veces se escape de las manos, algo que entre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Policía y demás entidades competentes todavía no resuelven del todo.

Los hay chicos y grandes, más o menos pesados, con diferente cantidad de hélices y formas, con sensores antichoque, cámara térmica y muchos agregados más. El avance voraz de la tecnología no es ajeno a estos aparatos voladores y la industria se esfuerza en hacerlos cada vez más espectaculares y atractivos para los usuarios.

“Ha crecido mucho la utilización de drones. Al principio hubo un boom de uso particular sin ningún fin comercial, más que nada por diversión. Pero eso ha decaído y la tendencia va hacia el uso profesional y comercial”, opinó Leandro Biskupovich, director de Informática y Telecomunicaciones del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Hay, también, reglas y condiciones que cumplir dependiendo de las características del VANT y la finalidad de su uso. En Mendoza y en toda Argentina, el uso de Vehículos Aéreos No Tripulados y de Sistemas de Vehículos Aéreos No Tripulados (SVANT) está regulado por la Resolución 880, dictada en 2019 por la ANAC, entidad a cargo de la legislación del uso de todos los vehículos aéreos.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza

A partir de este reglamento se creó la figura del “Piloto a distancia de VANT o SVANT”, la cual recibe un certificado de competencia que sólo se otorga habiendo aprobado un curso específico. “Cualquiera que quiera volar un drone tiene que pasar por una escuela de vuelo habilitada, con un programa de estudio, y debe presentarse a examen con inspectores de la ANAC”, resumió a Los Andes Sergio Contardi, inspector de vuelo de esa oficina y referente en el control de drones.

Aunque absolutamente todos, sin excepción, necesitan el curso para usar el drone sin problemas, las reglas y limitaciones no son las mismas para todos. Dependiendo del uso que se le dé, la regulación cambia. “El vuelo recreativo está contemplado con algunas medidas, por ejemplo, que no se puede volar el drone a más de 10 metros de altura y en un radio de 30 metros de distancia de donde se mueve”, detalló Contardi. Además, no puede estar por arriba de personas, autos o casas.

Uso recreativo y comercial

Así las cosas, “ya te das cuenta de que ninguna persona podría levantar un drone en la calle o en una plaza, un parque o en la playa”, manifestó el inspector de la ANAC. Sin embargo, en la práctica no es tan así. Está a la vista que el uso de drones ha crecido exponencialmente, como el mismo Contardi coincidió, y esto hace que la aplicación del reglamento que regula los VANT sea cada vez más complicada.

El sanmartiniano Fernando Tuseddu, por ejemplo, actualmente tiene un drone para uso recreativo de 249 gramos -como lo exige la regla y como ya vienen fabricados- y los pilotea hace más de 10 años. “En todos los vuelos que he tenido, nunca nadie me vino a decir algo. Los únicos retos que he tenido fueron de un árbitro de AFA durante un partido y de un guardaparques en el Cerro de la Gloria”, dijo respecto al control.

Por otro lado, Claudio, quien prefirió no revelar su apellido, maneja un drone en su trabajo, con fines comerciales. “Hoy en día, en cada evento que vas ves un drone, o sea que no hay una regulación estricta. Inclusive hay algunos hackeados que pueden volar en espacios aéreos, lo que está prohibido”, opinó. También contó que en Potrerillos guardaparques le prohibieron volar y debió bajar el aparato, aunque luego pudo continuar.

Suceder generalmente que con sólo moverse del lugar y volver a poner el VANT en el aire cuando la autoridad de turno está distraída ya basta para continuar usándolo. “Entiendo que la autoridad de aplicación no es ni la Policía, ni los guardaparques ni los árbitros. Entiendo que es la ANAC con la Policía Aeronáutica, y desplegar control en relación a eso es muy difícil de regular”, reconoció Tuseddu.

¿Quién controla?

“Mucha gente es medianamente consciente, yo me considero así. Me informo mucho, estoy en foros y mientras más lo hacés más crítico te ponés con el uso. Pero no hay nada de controles”, admitió Tuseddu. El inspector Sergio Contardi reconoció que “quizás está faltando un poco de difusión como para que todo el mundo conozca cuál es la regulación y cuáles son sus alcances”.

“No sólo para que el usuario tenga un vuelo seguro, sino para que un ciudadano o un policía pueda saber si una persona está autorizada o no. Eso es un trabajo que no le corresponde a la ANAC, que no tiene los recursos ni tampoco el poder de Policía para hacerlo. La ANAC certifica y escribió las reglas”, apuntó el referente de la ANAC.

Entonces, ¿quién aplica la regulación del uso de drones? “No podría dar una respuesta, yo soy técnico y en la parte operativa”, se sinceró Contardi. Y agregó: “La regla está escrita. Vos sabés que te compraste un drone, que vas a ser usuario y debés conocer quién lo reglamenta. También la Policía, los que deben cuidar el orden público, deberían conocer esa resolución”.

La misma consulta respondió Enrique Picón, jefe de la División de Drones de la Policía de Mendoza: “Todavía no está bien ensamblada esa parte de controlar los drones. Nosotros, como policías, podemos ir y ver si la persona que está con el drone está cumpliendo con los requisitos de la ANAC, y ahí decirle si puede o no volarlo. Pero más de eso no podemos todavía”.

Afirmó, además, que la Policía aún no tiene la potestad para retener un drone o una licencia. Leandro Biskupovich, por su parte, expresó que la Policía no es “autoridad para restringir el uso particular”.

Así las cosas, no se han aplicado multas ni sanciones a pilotos no autorizados.

Por último, Sergio Contardi explicó que el Departamento de Infracciones en el uso de drones de la ANAC se maneja con denuncias. Picón agregó que la Policía también puede presentar informes por escrito como forma de denuncia.

Un salto importante para la seguridad

Actualmente, la Policía de Mendoza cuenta con una flota de 9 drones, gracias a la adquisición de dos nuevos VANT en los últimos días. “Los usamos en búsquedas de personas, trabajamos para investigación de Narcocriminalidad y como apoyo en operativos cuando hay gente atrincherada”, ejemplificó el jefe de la División de Drones de la Policía de Mendoza.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza

El director de informática y telecomunicaciones de la Policía de Mendoza, Leandro Biskupovich, explicó: “El concepto que buscamos con los drones es el patrullaje integrado, tratando de poner en valor todos los recursos de la Policía, junto al personal, los patrulleros y cámaras”, entre otros.

Enrique Picón también resaltó que los drones son “un salto tecnológico importante” para el Ministerio de Seguridad, con el que se ahorran muchos recursos, como el tiempo y la cantidad de oficiales para un operativo. “En este momento tenemos 7 pilotos, además de 4 más en proceso de habilitación y otros 10 policías que han empezado el curso”, detalló.

En ese sentido, coincidió con Sergio Contardi en las complicaciones que tiene Mendoza por no contar con una escuela habilitada por la ANAC para los cursos de vuelo de VANT. “Se nos hace difícil el tema de la habilitación, tenemos que viajar a Córdoba o Buenos Aires”, relató.