“Sin sombra a 40° y con agua podrida”, indignación por el estado de 3 osos en un Zoo

Luego de viralizarse las imágenes que causaron indignación entre los usuarios de las redes sociales, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán supervisó el estado de los osos pardos de la Reserva Fitozoológica de San Pedro de Colalao, donde verificaron que los animales se encuentran en buen estado. Los expertos recalcan que “el lugar no parece adecuado”, informaron desde La Gaceta.

“Como veterinario y conocedor del estado general de los animales, la valoración de los ejemplares es satisfactoria”, manifestó Eduardo Castro, Secretario de Coordinación Ministerio de Desarrollo Productivo. Además, el funcionario remarcó que “la limpieza de la reserva es buena [...] los animales que habitan lugares sucios denotan afecciones podales (en patas y manos). En el caso de los osos de San Pedro, no he visto ningún animal que manifieste esa patología y se observa que la limpieza es buena”.

Autoridades de Tucumán visitaron el Zoológico de San Pedro. Foto: La Gaceta

Respecto a estos dos últimos puntos, la temperatura característica del clima tucumano y las condiciones del lugar, Juan Pablo Juliá, Licenciado en Ciencias Biológicas y Director de la Reserva de Horco Molle (UNT), manifestó que “el lugar no parece adecuado; no hay sombra y las piedras deben calentarse por arriba de los 50° C. Eso puede lastimarle las patas”.

Además el experto explicó que los osos pardos son originarios de zonas con climas más fríos, por lo que deben tener cobijo del calor y se le debe simular mejor las condiciones de su ambiente natural. En este sentido, Juliá destacó la importancia de la temporada de verano en Tucumán que afecta a los osos.

Cautiverio de los osos que es criticado por visitantes y expertos. Foto: La Gaceta

Por otra parte, José Yapur, especialista en manejo de animales silvestres y quien está a cargo del equipo de cuidado de los animales de la Reserva, expresó: “Los osos pardos son animales de alto riesgo que necesitan recintos de máxima seguridad. La primera pareja de osos llegó hace más de 20 años desde el zoológico de Mendoza. Es decir, son animales que vienen del cautiverio”. Sobre las condiciones del lugar, Yapur aclaró que “los recintos no pueden tener piso de tierra porque los osos cavan, por lo que tienen que ser de hormigón”.

En respuesta al encargado de la Reserva, Juliá consideró que se puede hacer un piso de cemento y rellenarlo con tierra para que tengan una superficie más apropiada que la de piedra o cemento liso. Además, el profesional destacó la predisposición de las instituciones y otras personas en el país que pueden asesorar al zoológico, siempre y cuando los dueños del mismo quieran recurrir a ellos.

El Zoológico de San Pedro ratifica que los osos se encuentran en buen estado. Foto: La Gaceta

La “Fundación Matías” estuvo presente cuando las autoridades se acercaron a la reserva para constatar el estado de los osos. Flavia González, miembro de la ONG aclaró: “Están con la higiene y la alimentación necesaria, pero demuestran que están con los cuidados elementales básicos que necesitan, no así con un espacio que necesita un oso, ni la temperatura”, insistió. De todos modos, González consideró que “es importante que se tenga en cuenta que estamos en contra de lo que significa el cautiverio”.

Desde la viralización de las imágenes de los osos en la reserva, los usuarios de las redes y visitantes del lugar criticaron el estado del cautiverio. “Tres osos en el zoológico de San Pedro de Colalao, bajo 40 grados de temperatura, sin sombra y con agua podrida. No puede seguir pasando esto. Un horror!”, dice una de las publicaciones respecto al tema.

Los usuarios de las redes sociales criticaron al Zoológico de San Pedro. Foto: La Gaceta

Algunas personas que asistieron al zoológico coincidieron con las denuncias hechas hacia la reserva. “En vez de deleitarse, uno se va triste por cómo están”, manifestó una visitante a La Gaceta. Otra persona en el lugar detalló que los osos viven dopados, se despiertan tarde y desorientados, y que gracias a las denuncias hechas le habían puesto agua dentro del recinto a los animales. Además, una turista le aseguró al portal de noticias tucumano que “es lindo ver animales, pero no así, están bajo el sol todo el día. Siento que no están bien alimentados, que tienen poca energía. Hasta había uno con sangre”, lamentó.

Algunas personas exigieron el cierre del zoológico a través de una solicitud publicada en somospuentes.org y que tiene más de 18.600 firmas. “El zoológico cuenta con una gran variedad de animales que llevan una forma y condición de vida deplorable, inhumana y cruel”, reza parte del escrito.

Visitantes del lugar encontraron a los osos en mal estado. Foto: La Gaceta

“Viven encerrados en un gallinero de 2x2 lleno de cemento, sin pasto y la protección es un alambrado bastante precario. Están sedados las 24 hs., cada una de las especies debe ser liberada para estar en su hábitat natural y vivir su vida de forma ideal. Todos los animales tienen derecho a la libertad, a manifestarse en su hábitat natural y a no ser oprimidos con fines lucrativos”, continúa el pedido de cierre del lugar.